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核三廠表定2028年底重啟 卓揆：「這條件下」時程有彈性

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右） 赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右） 赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

中東戰爭連帶影響各國能源供應，業界關注，台灣的核三廠1、2號機組，最快何時重啟。經濟部次長何晉滄指出，按照時程規劃，大約2028年底左右。對於立委追問能否加快時程，行政院長卓榮泰強調，第一要求是安全，第二要求才是效率，第三要有社會共識，不過時程當然有彈性。

卓榮泰率相關部會20日赴立法院進行總質詢備詢。有關中東戰爭導致能源危機延燒，立委許宇甄質詢問及，台灣電力系統會出現多大的發電缺口？是否啟動產業限電配給，並緊急調度高成本的備用電源？

何晉滄說明，三月份至六月份沒有缺電，目前供電、供氣都很穩定，能源調度直到四月底都沒有問題，所以也不會影響到供電。

許宇甄提到，為了增加基載電力，政府正在進行重啟核電的評估。核三廠自主安全檢查時程約需1到1.5年的時間，目前進度也是這樣嗎？

何晉滄表示，原來的時程還是不變。今年3月底之前，台電會提出自主再運轉計畫，同時開始進行自主安全檢查。自主安全檢查按照推估，時間大概需要1.5年到2年的時間。

許宇甄詢問，能否加速自主安全檢查的時間？因為中東戰爭到現在還沒結束，未來可能會有缺電危機。

何晉滄說，自主安全檢查還是要按照步驟來做。不過，一天工作8小時跟一天工作12個小時，兩者速度當然會不一樣。緊急狀況之下，是否加速進行，經濟部會轉達請台電加速自主安全檢查，但還是要按照步驟。

許宇甄提問，核三廠1、2號機組，最快什麼時候可以併網供電？何晉滄指出，按照時程規劃，大概2028年的年底左右；會盡量加速進行，但設備有沒有老化的現象還要再檢查。

卓榮泰表示，政府依照核管法修定之後，才有權利重啟。至於重啟時程，台電評估應該要在安全的時間內進行所有程序。如果自主安全檢查時，發現設備老化情形不嚴重、不需要繁複檢查，而且不需要更動大量設備，那時程當然可以有彈性。

對於能否研擬加快重啟核電時程，卓榮泰指出，第一要求是安全，第二要求才是效率，第三要求則是希望社會能夠有共識。現在在核管法修法之後，能源供應多了核電的選項，在滿足所有重啟條件之後，希望在台灣本就供電不餘匱乏的情況下，電力能有更充分的餘裕。

能源危機 許宇甄 台電

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