卓揆指示：請經濟部協調台電 助中油吸收天然氣漲幅

有關中東戰爭導致能源危機持續延燒，目前LNG漲價成本都由中油吸收，行政院長卓榮泰指示，請經濟部協調中油、台電，也讓台電來做一點漲幅的吸收。至於台電若預計協助吸收漲價，可能會反映在4月份的電價，是否執行4月份電價凍漲，卓強調「不能以政治凌駕專業」。

卓榮泰率相關部會20日赴立法院進行總質詢備詢。

中東戰爭導致能源危機持續延燒，立委許宇甄質詢問及，有關LNG（液化天然氣），三月份已經調到12艘船，四月份調到10艘船，五月份現在調到幾艘船了？經濟部次長何晉滄表示，五月份需要14艘船，現在已經調到了10艘船。

許宇甄詢問，目前合計調度到32艘LNG貨船，每一艘實際增加的成本是多少？何晉滄說，這部分需要再精算一下，大約是新台幣8億元到11億元，或許會越來越偏高。

許宇甄追問，採購能源貨品成本增加，是否全數轉嫁到台電，還是由中油來吸收？何晉滄回應，天然氣三月、四月及五月前10艘的貨源價格已經談定，五月還缺少四艘，正在現貨市場上搶貨，價格或許會有一點浮動。目前汽油、天然氣價格漲幅，都由中油做最大幅度吸收。

何晉滄提到，由於LNG是要提供給台電來發電使用，因此經濟部希望台電、中油這兩者之間，能夠折算，不要把負擔都給中油。卓榮泰表示，在LNG的部分，請經濟部協調中油、台電，也讓台電來做一點漲幅的吸收。

許宇甄指出，如果台電已有編列吸收的空間，可能會反映在4月份的電價。她詢問，4月份電價到底會不會凍漲？卓榮泰說，標準答案是「由電價審議委員會決定」，不過電價審議委員會都跟大家生活在同一個空間，應該會感受到同樣的壓力。

許宇甄再問，所以應該是不會調整電價才對？卓榮泰回應，還是要尊重電價審議委員會，「否則明天就說政治凌駕專業了」；應該進行電價討論的時候，政府提供給電價審議委員會的資料，一定會最接近事實，考量時間範圍包括現在到未來半年的預估。

許宇甄認為，其實卓榮泰可以大方告訴全國的國人，因為穩定物價，所以接下來四月份電價一定會凍漲。

卓榮泰重申，「我不能以政治凌駕專業」，要相信電價審議委員跟大家一起生活在這裡，已經感受國際情勢。政府以民生安定，民生物價穩定、安定，為最大原則。