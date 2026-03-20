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台灣加入協防荷莫茲海峽？卓揆：從來不是選項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）與國防部長顧立雄（左） 赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（右）與國防部長顧立雄（左） 赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

中東戰爭持續延燒，美國總統川普點名六個國家應協防荷莫茲海峽，立委關注中華民國會不會是第七個國家。對此，行政院長卓榮泰表示，政府首要保護國人安全，以及我方航行船隻安全，此外我方沒有任何計畫來做更多行動。他強調，這從來不是我方曾經有過的選項。

卓榮泰率相關部會20日赴立法院進行總質詢備詢。

立委徐巧芯質詢提及，中東戰爭持續延燒，川普14日發文提到，凡受到荷莫茲海峽影響的國家，都有責任去保衛荷莫茲海峽的安全。目前歐洲五國：英國、法國、德國、義大利、荷蘭，還有日本，已發布聯合聲明，將投入適當行動。她詢問，中華民國會不會是第七個國家？

卓榮泰表示，有關是否投入支援中東戰爭的實質行動，事實上，政府沒有辦法要國軍做任何行動，這從來也不是我方曾經有過的選項。至於中華民國會不會被川普點名，需要提供支援的第七個國家，這個可能性極低。

卓榮泰表示，政府首先要保護國人安全，以及我方航行船隻安全，政府會盡量保護這兩者安全。其他超越這個之外的部分，都不是行政院應該有的職權。國軍最大能力是保衛國家、國人，跟所有屬於中華民國國籍的航空器、船舶。除此之外，目前我方沒有任何計畫來做更多行動。

顧立雄說明，最主要國軍面對中共在台海周邊的襲擾，每天都有至少五艘以上的共艦，需要應對高強度的灰色地帶襲擾及軍事威脅。整個國軍的重心，就是隨時警戒，利用各項情蒐偵查手段，跟友盟情報交換，來掌握台海周邊乃至於印太區域動態。

對於部分國人輿論認為，台灣也應該去協防荷莫茲海峽，顧立雄重申，就國防部的立場，迄今為止，沒有思考到有這樣的一個行動。徐巧芯追問，如果川普公開點名希望台灣協助，我方仍能維持一樣的立場嗎？顧立雄認為，這是一個假設性的問題。

顧立雄強調，事實上，迄今為止，我方沒有接獲任何「川普邀請我方參與協防荷莫茲海峽」的訊息，所以這確實是一個假設性的問題。國軍任務就是防衛台澎金馬，重心圍繞著日益升高的灰色地帶襲擾，以及可能造成的軍事威脅。這是現在整個國軍的重要任務跟使命。

義大利 荷莫茲海峽 川普

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