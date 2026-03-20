2月外銷訂單638.8億美元 年增逾2成連13紅

人工智慧（AI）需求強勁，經濟部今天公布2月外銷訂單為638.8億美元，年增23.8%，連13紅；累計今年前2月外銷訂單為1407.8億美元，寫下歷年同期新高，年增41.3%。

按貨品別觀察，由於新興科技應用需求不墜，帶動資訊通信及電子產品接單成長，1至2月合計分別年增76.8%及50.7%；光學器材因半導體產業投資規模延續，推升光學檢測及量測設備訂單穩健成長，1至2月合計年增2.1%。