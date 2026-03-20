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油價凍漲若超過臨界值 卓揆拋三解方支援中油吸收成本

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中東戰火推升國際油價節節高漲，中油目前已經吸收六成漲幅，約新台幣33億元。圖／聯合報系資料照
中東戰火推升國際油價節節高漲，中油目前已經吸收六成漲幅，約新台幣33億元。圖／聯合報系資料照

中東戰爭導致能源危機持續延燒，中油目前已經吸收六成漲幅，約新台幣33億元，來維持國內油價凍漲。未來若超過中油能夠吸收的臨界點，行政院長卓榮泰說明有三項解方，包括：跟金融業融資貸款、由韌性特別條例之中的一部分來支應、針對中油進行增資。

卓榮泰20日赴立法院進行總質詢備詢。立委徐巧芯質詢問及，中東戰爭導致能源危機持續延燒，台灣受到哪些衝擊？

卓榮泰表示，最受影響的是LNG（液化天然氣），目前3、4月都已經確實掌握到貨源，正積極滿足5月份的需求，6月有其他新的合約會展開。另外，戰爭情勢波及國內物價蠢蠢欲動，物價穩定小組每週開會，實際掌握情形。我方原油儲備量較多，未來盼分散市場，確保各貨源安全穩定。

徐巧芯再問，目前國內油價凍漲，吸收了多少成本？卓榮泰說明，油價部分有雙緩漲機制。第一，亞鄰最低價，意即跟亞洲鄰近國家比較，我方採取最低價，過去都有這項機制。第二，此次啟動專案平穩機制，先實施「亞鄰最低價」之後，再漲價的部分由中油吸收60%。

徐巧芯指出，中油吸收60%，大約是33億元，盼說明相關細節。龔明鑫表示，第一周吸收大約9億元，這是由平穩機制算出來之後，再由中油來吸收六成的價格。第一周其實國際油價的漲幅還沒有那麼高，吸收的金額比較有限。第二周吸收金額就比較大了，第二周大約是24億元。

徐巧芯提問，預期第三周需要再吸收多少金額？龔明鑫回應，這會隨國際原油價格來變動；卓榮泰補充道，過去油價發布都在禮拜天，現在提前到禮拜六，今天禮拜五，應該會做出本週最精確的計算，目前評估中油需要吸收的金額應該不會比上一周少。

徐巧芯關切，中油吸收六成國際油價漲幅，有沒有臨界點？要一直吸收到中東戰爭結束為止嗎？超過臨界點之後若無法再吸收，是否有因應機制？

卓榮泰說，首先要克服中油目前的財務的狀況，視中油的需求，是否要金融機構更多的融資，來度過現在的困難。再來，政府也回頭檢討，韌性特別條例之中，能否挪出可以支用的部分，具體金額正在核算當中，所需金額預估可能不少。

若韌性特別條例之中，沒有足夠的金額可以支援，卓榮泰表示，政府考量盼經過大家同意，讓中油進行一定程度的增資，使其財務能夠穩定。

徐巧芯重述，中油吸收油價臨界點的解方：第一，跟金融業的融資貸款；第二，由韌性特別條例之中能支用的部分來支應；第三，針對中油進行增資。讓整體油價能夠因應中東戰爭情勢對台灣的波及。

國際油價 特別條例 能源危機

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