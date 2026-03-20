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央行連八凍 藏鷹爪！楊金龍突釋緊縮訊號 6月升息機率升溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台灣央行周四維持利率不變，但釋出偏鷹訊號，市場評估最快6月升息。路透
台灣央行周四維持利率不變，但釋出偏鷹訊號，市場評估最快6月升息。路透

台灣央行周四如預期維持政策利率不變，已連續八季按兵不動。但總裁楊金龍釋出偏向緊縮的訊號，市場開始重新評估利率走向，不排除最快6月升息

央行同步上修2026年經濟成長率至7.28%，通膨預測為1.8%，高於先前預估的3.67%與1.63%。

法國巴黎銀行經濟學家Jeeho Yoon與策略師Franco Hsu指出，中東衝突不確定性高，央行暫採審慎立場，利率可能維持在2%至2027年底。政府抑制油價措施有助延後政策調整，但若通膨預期升溫，央行仍可能出手；戰事延長下，最快6月考慮升息。

在匯市方面，央行壓抑輸入性通膨，台幣貶值空間有限，表現可望優於韓元、菲律賓披索與泰銖。但後續仍偏向貶值，主因避險需求升溫與大宗商品結算帶動美元買盤。

馬鐵英預期今年利率維持不變，但不排除升息一到兩次、每次半碼，最早在6月。他指出，不動產信用管制鬆綁屬定點式調整，非政策轉向寬鬆。

法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle LamMichelle Lam也認為今年利率大致不變，但央行表態「偏向緊縮」，顯示有意穩定通膨預期，也代表提前收緊的風險存在。不過在財政空間支撐下，6月升息機率仍不高。

她進一步表示，油價帶來的通膨外溢效應仍在可控範圍，但前提是中東局勢短期內降溫；若戰事延續至年中之後，總經風險將明顯升高。

通膨 楊金龍 升息 央行

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