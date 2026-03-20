應美聯準會動向 貝萊德環球資產配置投資：以多元化收益作為投資組合

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議及記者會提供更多資訊，市場原先預期、且確實得到確認的核心訊息是：聯準會內部正就多項交錯的變數與不確定性，展開一場關於短期利率決策的深入討論。

貝萊德全球固定收益投資長暨環球資產配置投資團隊主管Rick Rieder表示，就投資層面而言，利率短期內大幅變動的空間有限，走勢仍將對油價變化及其對成長的影響保持高度敏感；因此，持續偏好以多元化收益作為投資組合的表現方式，並在未來數周與數月內，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）靜待FOMC進一步的討論與結論。

Rick Rieder表示，通膨仍是本屆美國聯準會最關注的議題。主席鮑爾發言也清楚指出，聯準會正在關注與伊朗相關的衝突動態，這可能推升短期整體通膨，但對聯準會更為倚重的核心個人消費支出物價指數（PCE）通膨影響相對有限。

FOMC 會議許多討論應聚焦於供給面衝擊對通膨數據的影響。這類衝擊主要反映在整體通膨上，但同時也可能影響消費，進而牽動經濟成長。在此背景下，任何導致消費放緩、進而拖累成長的因素，都可能影響聯準會對就業市場的預期，使其「雙重使命」之間的取捨成為重要且嚴肅的討論焦點。

除此之外，聯準會內部勢必也在權衡：當前明顯高於2%目標的通膨水準，是否應比已顯現疲弱、甚至可能加速下滑的勞動市場承擔更高的決策權重。

Rick Rieder表示，當前經濟仍維持一定韌性，但卻無法創造足夠的勞動需求，這本身已足以成為聯準會今年再度降息一至兩次的訊號，以避免就業惡化的動能進一步累積。這一判斷尤為成立，因為即便尚未全面導入人工智慧、自動化與機器人技術，已開始看到生產力出現顯著提升。

聯準會內部也必然持續討論，在市場承壓的情況下，應如何看待體系中的無風險利率，以及在當前美國高度集中於短天期融資結構下，整體債務成本所帶來的影響。正因如此，在中期通膨看來並不令人擔憂的情況下，維持高政策利率的成本與效益，與美國整體債務負擔之間的權衡，成為一項關鍵議題。

Rick Rieder認為，這些討論本身相當值得關注，雙方觀點皆有其合理之處。然而，就投資判斷而言，目前最明確的結論仍是：聯準會傾向等待更多數據，並且在當前這個特殊時點，市場也正面臨未來數週可能出現的新任聯準會領導架構。