碳交所全球碳定價與氣候金融論壇：TW ETS 發展路徑與國際合作契機

臺灣碳權交易所（TCX）與臺灣證券交易所（TWSE）於3月18日在2026智慧城市展暨2050淨零城市展期間舉辦全球碳定價與氣候金融論壇（ Global Forum on Carbon Pricing & Climate Finance），邀請歐洲能源交易所（EEX）、澳洲碳市場協會（CMI）、國際碳權核發機構 VERRA 及中美洲銀行（CABEI）等重要國際機構代表發表專題演講，藉由國際經驗共商臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS）發展路徑及國際合作策略。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文開場致詞時表示，隨著亞太地區如日、韓持續優化其排放交易體系，以及巴西COP30表明全球氣候融資正邁入實際執行階段等趨勢，碳交所於2025年達成多項重要成果，包含與EEX簽署MoU推動TW ETS、與證交所攜手啟動台灣自然碳匯永續共生行動計畫，及上架美國森林專案以滿足企業對高品質及在地化碳抵換需求。

環境部部長彭啓明致詞時則指出，台灣氣候行動已從政策宣示邁入執行階段，碳交所在三年前即建置自願性碳權交易平台，未來環境部將循序推出TW ETS，從固定的碳費費率走向市場機制，解決市場定價落差並提升碳交所營運規模；國際合作方面，去年臺灣與巴拉圭簽署「在《巴黎協定》下之合作瞭解備忘錄」，開展碳金融及技術輸出，在協助友邦綠色轉型的同時，亦期提升台灣產業的國際競爭力。

EEX亞洲區業務經理Yanling Yi表示，EEX作為歐盟排放交易體系（EU ETS）指定的共同拍賣平台（common auction platform），自2010年以來透過拍賣收入超過2,600億歐元，為歐盟能源轉型的重要資金來源。歐盟經驗顯示，市場參與者多元化是機制順利運作的基石，除電力公司、工業以及航運業等具強制義務之買家外，金融機構參與能活絡次級市場，並協助小型買家取得碳權。

CMI顧問Emily Gerrard指出，澳洲碳市場的成功關鍵在於長期數據累積與穩定的法規架構。該國自2007年起要求大型企業強制申報排放數據，為「保障機制」（Safeguard Mechanism）奠定基準線，結合自願性的澳洲碳信用制度（ACCU），形成強制與自願性機制雙重驅動力。此外，澳洲重視專案的共同效益（Co-benefits），具備生物多樣性與原住民社會價值的專案往往具備更高溢價。

Verra亞太地區代表Win Sim Tan分享，自願性碳市場已成為落實《巴黎協定》第六條的重要橋樑，近期進展包含：發行首批巴黎協定6.2條下之碳權（ITMOS)；加速「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA）合格碳權發展，核可三家保險業者提供相關保險並核發首批CORSIA第一階段標籤的合格碳權。此外，Verra致力推動「次世代登記簿」（Next-Generation Registry），透過API支援自動化轉移與註銷，提升資訊透明並支援各式報告需求。

CABEI永續長Manfred Kopper Castro表示，CABEI作為區域轉型推手，已發行逾109億美元ESG債券，並積極投入低碳轉型專案。面臨中美洲市場法規碎片化與專案開發資金缺口的挑戰，CABEI 推動「區域環境市場」倡議，期將中美洲豐富的自然資本金融化，並接軌《巴黎協定》第六條機制。

綜合座談由國立政治大學國際經營與貿易學系施文真教授主持。針對議題一「對TW ETS發展之建議」，EEX指出初期參與者常對拍賣機制感到陌生，強化市場溝通與專業培訓為首要工作；CMI分享澳洲將自願性碳權納入強制性碳定價抵換工具的經驗，關鍵在於建立「遞減基準線」並嚴守專案誠信（integrity）。Verra援引南非與新加坡案例，建議建立「合格方法學清單」以確保碳權品質並銜接國內碳定價機制。CABEI表示，多邊銀行可透過「循環基金」降低初期財務風險，提升資訊透明度並引導私部門投入碳權專案。

有關議題二「臺灣參與國際合作之可能路徑」，EEX分享協助紐西蘭交易所（NZX）建置系統經驗，強調政府法規需清晰明確，並盡可能導入接軌國際標準的拍賣平台，以穩固市場信心。CMI建議我國盤點產業優勢與自然碳匯，透過中長期國際連結深化綠色經濟；Verra以此延伸，點出目前自願性市場為買方市場，台灣應定義誠信標準與專案類型，並借鏡日本模式，要求國際專案納入本國實質參與或技術轉型以保障當地利益。CABEI則表示氣候金融成功的關鍵在於將自然生態保育成果轉化為具經濟意義的數據。

這場論壇透過國際專案實務與政策經驗的深度交流，為台灣建置TW ETS及未來與國際合作提供關鍵指引。臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將持續配合國家政策，協助企業將減碳挑戰轉化為永續競爭力，共同落實淨零轉型目標。