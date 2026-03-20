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Fed 點陣圖轉鷹 中東戰火突顯美元債韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國非投資等級債券型基金表現及美國複合債券型基金表現。資料來源：理柏資訊
美國非投資等級債券型基金表現及美國複合債券型基金表現。資料來源：理柏資訊

美國聯準會3月18日決議維持聯邦基金利率於3.5%-3.75%不變，上調經濟成長與通膨預估，利率點陣圖顯示官員對較長期利率看法較前次轉鷹，刺激兩年期與十年期公債殖利率彈升9.93點與6.65點至3.7729%與4.2650%。

統計自2月底美以空襲伊朗以來，美國十年期公債殖利率已彈升逾32.75點，避險情緒升溫推升美元指數升值2.54%，突破100關卡，最新芝商所FedWatch工具截至3月19日上午8點則顯示，市場預期2026年聯準會不降息機率高於五成。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜·德賽認為，中東戰火推升油價，預估美國通膨年底將略升至3.5%~3.75%，經濟成長力道可能略為放緩、但根基依然穩固，評估聯準會降息周期可能已經結束，而中東衝突事件也提醒了美國的結構性優勢，新興市場儘管正受考驗，預期商品出口國與具備穩健總體經濟基礎的國家將展現韌性，仍有投資機會可挖掘。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅與中東衝突接連打亂聯準會降息節奏，短線市場反應油價飆漲對通膨與利率前景擔憂，使多數債市表現震盪，而避險需求推升美元則強化美元債市韌性，當中，美國非投資等級公司債市受惠能源債成分較高，且存續期較短，既受惠油價上漲也避開殖利率彈升影響。市場不確定性風險高，突顯投資組合中美元與非美元資產搭配的重要性，預期短線美元仍將偏強，宜提高美國非投資等級公司債市與美元精選複合債市的布局。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在川普政策落實過程、地緣政治緊張情勢升溫，以及人工智慧相關消息持續發酵的背景下，市場可能出現階段性波動，所幸企業基本面仍具韌性，持續抱持審慎態度，聚焦於產業與個別公司基本面，挑選資產負債表健全、良好自由現金流，及在經濟成長放緩下信用體質具韌性的標的。

富蘭克林坦伯頓公司債基金配置能源債逾一成，存續期僅2.65年，到期殖利率6.68%。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人麥可．薩爾姆表示，美國中長端公債殖利率仍面臨結構性上行壓力，若未來華許(Kevin Warsh)領導聯準會，在經濟面臨下行時可能更抗拒量化寬鬆。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金主要持有美元債，廣納各類債券機會、快速因應市場變化調整配置，目前布局投資級與非投資級債合計約五成，公債與機構房貸抵押債約三成，維持偏短的存續期(3.42年)，到期殖利率6.37%。

聯邦基金利率 Fed 公債殖利率

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