聯準會利率不動背後有玄機 三大關鍵訊號揭美股投資機會

美國聯準會最新利率決議出爐，如市場預期維持利率於3.5%至3.75%區間不變。「鉅亨買基金」指出，這次會議除利率本身，市場更關注聯準會如何看待中東危機、油價波動與通膨走勢，是否改變經濟前景與未來政策方向。整體訊號顯示，聯準會對經濟基本面仍具信心，並釋出三大值得市場關注的重要觀察。

首先，聯準會對經濟前景的判斷並未轉弱，反而略有上修。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，最新經濟預測顯示，美國2026年實質GDP成長率中位數由去年12月的2.3%上調至2.4%，失業率則維持在4.4%，顯示就業市場仍具支撐力。這樣的調整代表聯準會並未因近期市場波動而對經濟轉趨悲觀。

在物價方面，通膨與核心通膨預測雙雙上修至2.7%，反映通膨回落速度較先前預期更為緩慢。張榮仁指出，這代表當前經濟呈現「成長仍穩、通膨降溫但不夠快」的格局，也使聯準會在政策上更傾向維持觀望，而非急於轉向寬鬆。

更值得注意的是，聯準會並未因美股近期震盪、AI產業評價修正或中東地緣政治風險升溫，而下修對中期經濟的看法。張榮仁分析，市場普遍解讀，決策官員已逐步將AI所帶來的生產力提升納入評估，認為其有助於支撐美國潛在成長，使經濟在高利率環境下仍具韌性。

第二個觀察點是利率點陣圖。雖然2026年底聯邦基金利率預估中位數仍維持在3.4%，與前次預測相同，顯示聯準會仍保留今年一次降息的空間，但整體利率路徑並未出現明顯轉向，政策態度仍偏審慎。

張榮仁認為，真正值得關注的是長期中性利率的變化。本次中性利率由3.0%小幅上修至3.1%，搭配經濟成長預期同步上調，顯示聯準會內部已開始將AI可能帶動的生產力提升與潛在成長納入政策框架。這意味著未來利率中樞可能維持在較高水準，市場需重新調整對長期資產評價的認知。

第三個則是聯準會對中東局勢與油價的態度。張榮仁指出，主席鮑爾在會後談話中強調，能源價格上升確實會在短期內推升通膨，但目前仍難判斷其對經濟成長與物價的持續影響，因此政策上採取「先觀察、再判斷」的立場，未將其視為改變中期政策方向的關鍵因素。

整體而言，市場焦點已由「聯準會何時降息」轉向「經濟能否支撐高利率更久」。張榮仁認為，在AI持續推動生產力與企業獲利的背景下，美股長期成長動能仍具吸引力，特別是聚焦科技創新與產業升級的美股基金，更有機會受惠於AI趨勢帶來的結構性機會。面對短期市場震盪，建議投資人透過美股基金進行分散布局，善用「鉅亨超底王」機制分批進場、逢低加碼，不僅有助降低進場風險，更能在長期成長趨勢中穩健累積資產，避免因情緒波動錯失關鍵投資機會。