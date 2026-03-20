通膨預期心理浮現！超過八成民眾預期未來物價上漲

國泰金控公布最新國民經濟信心調查顯示，民眾對未來物價上漲的預期明顯升溫，通膨壓力感受持續偏高。調查指出，有高達83.6%的民眾預期未來半年物價將持續上漲，僅13.9%認為持平、不到1%預期下跌，顯示通膨預期已形成明顯共識。

進一步觀察通膨數據，約63%的民眾預期一年後通膨率將高於2%，其中更有約28%認為通膨將超過3%；認為通膨低於1%的比例僅約7%。整體來看，多數民眾對未來物價走勢抱持「溫和偏高甚至持續升溫」的看法。

從結構來看，民眾對物價上漲的來源也有明確判斷。調查顯示，各有約28%的受訪者認為，未來一年物價變動主要來自「民生消費品價格」與「進口原物料價格」；另有21%認為與整體經濟景氣相關，顯示民眾對輸入性通膨與內需成本上升均有高度感受。

此外，若以短期物價感受來看，高達83.5%的民眾認為目前物價相較過去半年已經上升，僅14.5%認為持平，反映近期物價壓力已直接反映在日常生活中，並進一步強化對未來通膨的預期。

除物價外，調查亦顯示民眾對經濟前景仍偏向樂觀。有59%的民眾預期2026年經濟成長率將高於6%，但對通膨的預期則相對保守，顯示在經濟成長與物價壓力並存的情況下，「成長有感、但物價更有感」成為當前民眾的主要經濟體感。

在資產市場方面，民眾風險偏好亦同步回升。調查顯示，56.3%民眾看好未來半年台股表現，且有45.5%受訪者表示，願意將資金由定存轉入股票或基金市場，顯示在通膨預期升溫的環境下，資金尋求對抗物價上漲的投資工具趨勢逐漸明確。