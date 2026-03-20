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退稅要來了？川普關稅被判違憲 台灣好市多先降價最高近一成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多示意圖。(美聯社)
好市多示意圖。(美聯社)

好市多開第一槍！美國總統川普關稅政策於2月下旬遭最高法院判決違憲後，政策效應開始在終端通路發酵。事隔不到一個月，台灣好市多率先調降多款進口果汁售價，降幅達4~9%，且即日生效，成為關稅政策逆轉後，國內首波反映在民生商品價格的案例。

台灣好市多因應關稅變動，首波有三款果汁降價，包括MARTINELLI氣泡蘋果汁由529元降至479元，降幅約9.5%；KS蔓越莓綜合果汁由439元降至399元，降幅約9.1%；以及JUVER蘋果汁由469元降至449元，降幅約4.3%。業界指出，此波調整主要反映近期關稅變動帶來的成本變化，隨進口壓力緩解，通路開始將部分利多回饋消費者。由於果汁屬進口比重高、價格敏感度高的品項，因此率先出現降價動作。

根據外電指出，川普政府近期已規劃關稅退還機制，採分階段流程推進，企業最快可望於今年春季後啟動申請。好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）在近期財報電話會議中指出，公司已採取多項措施吸收關稅影響，並未將全部成本轉嫁給會員。他並表示，若未來透過法律途徑取得相關費用返還，將優先評估以調降商品售價方式回饋消費者，並會對相關安排維持透明。

好市多過去對關稅議題態度鮮明。瓦克瑞斯（Ron Vachris）曾表示，公司會「盡一切努力減輕關稅衝擊」，並強調「若必須漲價，會是最後一個調漲；若能降價，會是第一個調降」。此次率先調整售價，也被視為兌現先前承諾。

對於商品價格調整，台灣好市多說明，因應成本調整，好市多將持續採滾動式調整，以最合理的價格提供會員高品質商品。

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