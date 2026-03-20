快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

3月國民經濟信心調查結果：股市樂觀情緒上升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年3月國民經濟信心調查結果：59%民眾預期2026年經濟成長率高於6%，51%民眾預期通膨高於2%。國泰金控／提供
2026年3月國民經濟信心調查結果：59%民眾預期2026年經濟成長率高於6%，51%民眾預期通膨高於2%。國泰金控／提供

國泰金控發布3月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願回升，股市樂觀情緒上升。

股市樂觀情緒上升，風險偏好指數續揚：市場對於AI前景樂觀看待，且期待NVIDIA於法說會釋出正面展望，2月台股明顯走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願回升：國發會最新公布的1月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。3月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至18.2，展望樂觀指數回升至5.1。大額消費意願指數上升至16.0，耐久財消費意願指數回升至-6.8。

59%民眾預期2026年經濟成長率高於6%，51%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。3月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為6.54%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於6%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.16%，有51%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，3月調查結果顯示：63%的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於2%，其中28%民眾預期將大於3%，另外，31%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%，而有7%的民眾則認為一年以後通膨將在1%以下。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，3月的調查結果顯示：各有28%民眾認為未來一年物價漲跌主要受到民生消費品價格及進口原物料價格影響，另有21%民眾認為經濟景氣是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

法說會 景氣 主計總處

延伸閱讀

台股散戶指標 證券劃撥存款衝破4兆

地緣政治緊張 新興股市配置比例續升至五年新高

4月進場美股漲相佳 主動式美股 ETF 靈活卡位

外銷訂單估連13月成長 2月上看583億美元

相關新聞

通膨預期心理浮現！超過八成民眾預期未來物價上漲

國泰金控公布最新國民經濟信心調查顯示，民眾對未來物價上漲的預期明顯升溫，通膨壓力感受持續偏高。調查指出，有高達83.6%的民眾預期未來半年物價將持續上漲，僅13.9%認為持平、不到1%預期下跌，顯示通膨預期已形成明顯共識。

3月國民經濟信心調查結果：股市樂觀情緒上升

國泰金控發布3月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願回升，股市樂觀情緒上升。

聯準會利率不動背後有玄機 三大關鍵訊號揭美股投資機會

美國聯準會最新利率決議出爐，如市場預期維持利率於3.5%至3.75%區間不變。「鉅亨買基金」指出，這次會議除利率本身，市場更關注聯準會如何看待中東危機、油價波動與通膨走勢，是否改變經濟前景與未來政策方向。整體訊號顯示，聯準會對經濟基本面仍具信心，並釋出三大值得市場關注的重要觀察。

樂觀看待 AI 前景 國泰金：股市樂觀、59%民眾估今年 GDP 高於6%

國泰金控20日發布3月國民經濟信心調查，市場對於AI前景樂觀看待，且期待NVIDIA於法說會釋出正面展望，2月台股明顯走升。而3月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高；在時事題方面詢問民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，有63%的民眾預期一年以後通貨膨脹率將大於2%。

退稅要來了？川普關稅被判違憲 台灣好市多先降價最高近一成

把這則新聞 加上這個角度，外媒報導，川普政府上周概述一個四步驟關稅退稅流程，企業最快可能在今年春季晚些時候開始使用該流程。而美國倉儲式零售巨頭Costco表示，在川普的全球關稅政策上個月被推翻後，該公司將把收到的任何關稅退款，透過降低商品售價來讓利給客戶。

戰火延續美股多收黑　投顧看台股短線震盪加大

隨著油價回落，美股19日多收黑但跌幅收斂，華爾街持續關注伊朗戰爭最新進展。台指期夜盤收漲223點，台積電ADR小跌0.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。