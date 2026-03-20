3月國民經濟信心調查結果：股市樂觀情緒上升

國泰金控發布3月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願回升，股市樂觀情緒上升。

股市樂觀情緒上升，風險偏好指數續揚：市場對於AI前景樂觀看待，且期待NVIDIA於法說會釋出正面展望，2月台股明顯走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願回升：國發會最新公布的1月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。3月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至18.2，展望樂觀指數回升至5.1。大額消費意願指數上升至16.0，耐久財消費意願指數回升至-6.8。

59%民眾預期2026年經濟成長率高於6%，51%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%。3月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為6.54%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於6%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.16%，有51%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，3月調查結果顯示：63%的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於2%，其中28%民眾預期將大於3%，另外，31%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%，而有7%的民眾則認為一年以後通膨將在1%以下。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，3月的調查結果顯示：各有28%民眾認為未來一年物價漲跌主要受到民生消費品價格及進口原物料價格影響，另有21%民眾認為經濟景氣是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。