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戰火延續美股多收黑　投顧看台股短線震盪加大

中央社／ 台北20日電

隨著油價回落，美股19日多收黑但跌幅收斂，華爾街持續關注伊朗戰爭最新進展。台指期夜盤收漲223點，台積電ADR小跌0.2%，輝達下跌1%。投顧指出，近期中小型股表現相對強勢，有助支撐指數下檔，但短線受國際情勢影響，台股震盪幅度恐加大。

不過台股即將進入股東會旺季，且去年企業財報表現亮眼，AI族群仍為市場主流，基本面仍具支撐。

美股道瓊工業指數下跌203.72點或0.44%，收報46021.43點。標普500指數下滑18.21點或0.27%，收在6606.49點。那斯達克綜合指數下跌61.73點或0.28%，收22090.69點。費城半導體指數則上漲68.18點或0.87%，收7863.30點。

台股19日表現，盤中最多下跌684.8點，終場下跌658.9點，收在33689.68點，跌破34000點關卡及月線33834點，成交值新台幣8457.14億元。

三大法人合計賣超1020.21億元，其中外資大舉賣超909.47億元，終止連2買，為史上第8大單日賣超金額。

個股方面，外資賣超前3名為元大台灣50達8萬9171張、中鋼8萬4194張和鴻海3萬7046張；外資買超前3名為力積電8萬6604張、大聯大1萬3571張和新興8062張。

凱基投顧指出，台股短線若能力守上週整理平台低點33000點附近，台股適度整理後仍有可為，否則恐將回測3月9日低點31529點。

中鋼 美股 三大法人

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