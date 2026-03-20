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央行理監事會 楊金龍：中東衝突多數持續不久

聯合報／ 記者藍鈞達屈彥辰／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。 記者黃義書／攝影
中央銀行總裁楊金龍。 記者黃義書／攝影

中央銀行昨舉行首季理監事會，央行總裁楊金龍在會後記者會指出，歷史經驗顯示，多數中東衝突持續時間不長，因其對各方皆不利，特別是高度仰賴能源的亞洲國家，往往會促使具影響力的國家出面協調。不過，他也提醒，若戰事延續至四月底甚至更久，對能源價格的衝擊會更大，全球主要央行的貨幣政策可能在第二季開始出現更明顯反應。

中東戰事衝擊全球能源供應，我國天然氣在內的能源仰賴進口，經濟部急調度，但中油近兩周吸收卅三億元。經濟部昨表示，五月受影響的天然氣船隻十四艘，已調度十艘，掌握六月所有船隻排程，保證天然氣安全存量非常穩定。行政院表示，六月有新增加的美國氣源。

行政院發言人李慧芝昨表示，經濟部提前啟動「提前調貨」、「亞洲調貨」還有「市場買現貨」三大措施，目前三、四月供應無虞，且持續調度氣源，六月會有新增加的美國氣源。

經濟部能源署主秘翁素真表示，政府已掌握三月四日卡達宣布不可抗力的情資，即荷莫茲海峽航運路徑受影響，相關訊息一出，即已納入評估並提前因應。未來也將持續依據國際情資變化，滾動調整應對措施。

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