聽新聞
0:00 / 0:00
央行理監事會 楊金龍：中東衝突多數持續不久
中央銀行昨舉行首季理監事會，央行總裁楊金龍在會後記者會指出，歷史經驗顯示，多數中東衝突持續時間不長，因其對各方皆不利，特別是高度仰賴能源的亞洲國家，往往會促使具影響力的國家出面協調。不過，他也提醒，若戰事延續至四月底甚至更久，對能源價格的衝擊會更大，全球主要央行的貨幣政策可能在第二季開始出現更明顯反應。
中東戰事衝擊全球能源供應，我國天然氣在內的能源仰賴進口，經濟部急調度，但中油近兩周吸收卅三億元。經濟部昨表示，五月受影響的天然氣船隻十四艘，已調度十艘，掌握六月所有船隻排程，保證天然氣安全存量非常穩定。行政院表示，六月有新增加的美國氣源。
行政院發言人李慧芝昨表示，經濟部提前啟動「提前調貨」、「亞洲調貨」還有「市場買現貨」三大措施，目前三、四月供應無虞，且持續調度氣源，六月會有新增加的美國氣源。
經濟部能源署主秘翁素真表示，政府已掌握三月四日卡達宣布不可抗力的情資，即荷莫茲海峽航運路徑受影響，相關訊息一出，即已納入評估並提前因應。未來也將持續依據國際情資變化，滾動調整應對措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。