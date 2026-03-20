暗藏鷹聲…Fed利率按兵不動 但沒排除升息

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月決議利率按兵不動，並保持今年將降息一碼（○點二五個百分點）的預測，卻潛藏「鷹聲」，包括主張這次應該降息的異議官員減少、提高通膨預測、預期今年會降息一碼以上的官員減少，主席鮑爾更透露有官員提出升息之議，還暗示進一步降息有兩個條件。市場認為今年底前降息一碼的機率旋即降至百分之五十。

受到聯準會偏鷹論調以及中東戰事延宕衝擊，美國主要股市收黑，昨天開盤的亞洲主要股市一片慘綠，日本和印度股市跌幅超過百分之三，台股跌幅將近百分之二，稍晚開盤的歐洲主要市場也走跌。而受美元走強影響，金銀等貴金屬走弱，現貨金價昨震盪走低，一度跌逾百分之三，至每盎司四八六七美元；白銀現貨價一度重挫百分之七，七十美元大關岌岌可危。

這次會議只有理事米倫一人提出異議，主張降息一碼，分歧意外之少。一月會議則有米倫與理事沃勒兩人因主張降息一碼而提出異議。

反映聯準會官員利率預估落點的利率點狀圖顯示，官員預期今年將降息一碼，和去年十二月相同，但關鍵在落點分布：十九位決策官員中，七人預測今年不會降息，另有七人預測降息一碼，代表十四人預測今年最多只會降息一碼，預估今年會降息一碼以上的官員從去年十二月的八人減少到五人。聯準會也提高長期利率預估半碼至百分之三點一二五。

鮑爾表示，美國經濟正穩健擴張，並且認同伊朗戰爭推升油價，「最近幾周的通膨預期指標已升高，可能反映中東供應干擾所致的油價大漲」，近期「能源價格上漲將推升整體通膨率，但要了解對經濟潛在影響的規模與持續時間還「太早」，強調「沒人知道」能源價格上漲對通膨造成的全面經濟影響。

鮑爾也暗示，進一步降息可能有兩個條件，包括經濟出現疲軟跡象，或是對抗通膨也明顯進展，「如果我們沒看到進展，各位就不會看到降息」。他並表示，「好幾位」決策官員提到下次行動可能是升息，「今天的確出現這種論調」，暗示聯準會討論重點已不再是要降息多少，而是接下來要升息、還是降息。