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新聞幕後／潘孟安搭橋 促成第2戶房貸鬆綁

聯合報／ 本報記者藍鈞達王昭月

中央銀行三一九理監事會決議，將第二戶購屋貸款成數從五成提高至六成，不動產業者「雖不滿意但可接受」，解讀央行釋出逐步鬆綁管制的訊號。但回頭檢視，央行總裁楊金龍上次理監事會才強調，房價尚未明顯修正前，「不宜過早鬆綁」，短短三個月政策卻出現轉折，背後原因引發關注。

從去年底開始，政策環境已經有所變化。在連續七波信用管制之下，市場交易急凍，衝擊已從投資客擴散至整體產業鏈，隨著景氣降溫與交易量萎縮，產業壓力逐漸累積，房地產相關業者反應極大。央行考慮的，不再只是「打炒房」的正當性，也包括經濟與社會層面的反作用力。

實際上，相關聲音也傳入決策體系，據悉，總統府秘書長潘孟安接收到產業界訊息，積極關注不動產業動態，近日也搭橋促成業界極孚眾望人士與府內「高層」溝通。尤其昨天的理監事會有一位理事反對，多位理事也認為鬆綁時機不適當，最終仍通過鬆綁的決議，也讓這樣的結果多了政治聯想。

然而，若僅以政治因素解讀，不足以完整說明這次決策。央行內部多項數據顯示，不動產貸款成長明顯放緩，資金流向房市的情況已受抑制，投機需求降溫，政策似乎已達「階段性任務」，若持續維持高強度管制，邊際效果可能逐漸遞減，反而對市場正常運作產生扭曲。

但即便如此，央行也難以全面鬆手。畢竟上次理監事會的說法言猶在耳，若政策轉向過快，可能重新點燃資金動能，讓過去管制成果付諸流水。因此，如何在「避免過度管控」與「防止行情反轉」之間取得平衡，成為決策關鍵。

央行此次選擇從第二戶貸款成數著手，可說是一種「試水溫」的作法。

第二戶政策過去爭議較多，部分確實涉及家庭成員居住需求，調整後既可回應民怨，也不至於刺激投資需求。同時，保留其他信用管制措施不變，則有助於穩住整體政策基調。

換言之，這次鬆綁既是回應各界壓力，也是政策節奏的重新評估。一方面對市場釋出「動態管理」的訊號，另一方面也保留轉圜的空間。市場反應也將成為央行後續是否調整的觀察指標。

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