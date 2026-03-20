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第2戶房貸微調 專家：提升市場信心

聯合報／ 記者陳美玲王昭月朱曼寧／連線報導

房產專家分析，「換屋人道走廊來了」，央行政策微調將為低迷交易量注入信心，可望帶動部分剛需買盤回流，房價議價空間有望縮小、價格持穩止跌；中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫則說，「第二戶房貸僅調高到六成還不夠，看能否回復未鬆綁前的七成或八成較合理」。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，肯定央行能聽取民意，針對自然人第二戶貸款適度「鬆綁」一成。這顯示政府在防堵投機的同時，已注意到城鄉差異或家庭剛性需求，像是照顧長輩、子女分居等的金融便利性。

楊玉全說，貸款成數由五成調升至六成，對於正值換屋期的民眾而言，可減少約一成的自備款壓力，避免因資金卡死而導致違約風險或換屋困局，對於促進房屋汰舊換新、活絡房市正常交易具有正面意義。他提醒，新制今天實施後，針對「已簽約但未撥款」的個案，應有明確的銜接標準，確保民眾能即時適用新制六成的額度。

黃啟倫指出，這一、兩年來，房地產的交易量不到過去的一成，沒有來客，有些縣市房仲業更收掉四分之一，有些建築相關企業、廠商都沒有工作，現在又多一個土方之亂，「政府打炒房我們認同，但問題是現在房市已經被打趴了」，「建築業陷入慘況，我們要求的是一個生機」。

理事長 第二戶貸款 央行 房產

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