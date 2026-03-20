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「一致」之差！央行房市管控鬆綁 理事不同調

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中央銀行昨決議鬆綁打炒房措施，央行總裁楊金龍表示，會中有一位理事反對。記者黃義書／攝影
中央銀行昨決議鬆綁打炒房措施，央行總裁楊金龍表示，會中有一位理事反對。記者黃義書／攝影

中央銀行理監事會昨決議放寬第二戶購屋貸款成數至六成，為打炒房政策上路以來首度鬆綁。罕見的是，總裁楊金龍在會後記者會上，補充一段「理事不同意見」說明，讓會中討論過程浮上檯面。

楊金龍在回答媒體對理事決議過程的提問時，拿出新聞稿的文字，說明本次利率決策是「一致」同意維持政策利率不變。接著他話鋒一轉，指出第四點的房市信用管制，僅是理事會「同意」調整，未有「一致」字樣。楊金龍說，「有一位理事反對，並要求我在記者會上說明」。

在場媒體追問會中的討論細節時，楊金龍說，該理事認為現階段鬆綁並不適合，有一些concern（顧慮），認為若要放寬第二戶，對第一戶應該更harsh（嚴格）一點，除了沒有寬限期外，應該增加成數限制，降低到七成。

楊金龍坦言，會中也有其他理事認為鬆綁時機不適當，「不是完全贊成」，對於放寬的幅度也有所保留。然而，經過討論後，認為如果是為了呼應民眾陳情，滿足購屋需求，也還算合理，最後同意鬆綁。

楊金龍透露，去年第四季理監事會後，他「親筆」寫信給卅四家銀行，請求配合自主控管不動產集中度。

過去央行理監事會多能形成共識，不同意見多會呈現在後續的議事錄摘要。然而，楊金龍昨天會特別說明，據悉，是因這次理監事會對於房市管控鬆綁討論許久，關鍵在於房價仍未明顯下滑，多位理事擔心鬆綁會影響過去成果。

房市 記者會 楊金龍 央行 第二戶貸款 打炒房

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