通膨來襲！楊金龍：第2季是關鍵 貨幣政策轉緊縮

中央銀行昨舉行第一季理監事會，決議利率連續第八季不動，但央行總裁楊金龍明確指出，當前處於「特殊情境」，中東戰事已成為影響通膨與貨幣政策走向的最大變數，並首度釋出「貨幣政策將朝緊縮方向」調整的訊號。

中東戰事發展難料，楊金龍語重心長地說，希望在六月的第二季理監會之前，不會有召開臨時理監事會的突發狀況。

楊金龍指出，目前央行特別關注三大面向，首先為中東戰事持續時間，其次為國際油價上漲的幅度與速度，第三則是衝突是否進一步擴大至其他地區。

戰事推升油價 上修通膨預測

由於中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，在考量政府能源價格平穩機制之後，央行仍上修今年通膨預測，將今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率由百分之一點六三上修至百分之一點八，核心ＣＰＩ為百分之一點七五。楊金龍表示，此次調整主要反映中東戰事推升國際油價，央行已將全年油價假設由每桶五十八點三美元，大幅上修至八十五美元。

不過，楊金龍指出，這是在政府能源價格平穩機制抵銷下的結果，實際上據央行情境分析，ＣＰＩ年增率受到油價上漲，會高達百分之二點一五。他也說，在危機時刻，政府從供給面會比央行從需求面來管理更為有效。

但楊金龍也說，大家很關注ＣＰＩ年增率超過百分之二的指標，然而也不代表貨幣政策需要立刻回應，除非是中長期維持百分之二。他解釋聯準會估算二○二八年會達到此指標，現在卻還有降息說法。

楊金龍表示，俄烏戰爭時物價穩定機制就有成效，他說，「第二季將是關鍵」，若中東戰事拉長、油價的影響擴大，甚至帶動通膨預期升溫，就必須謹慎，「（央行的）態度就會往緊縮走」，以維持物價穩定。

針對主要國家央行動向，楊金龍表示，美國聯準會已關注中東局勢對經濟與通膨的潛在影響，但升息並非目前優先選項，較可能採取延長觀望期、調整政策節奏與次數的方式因應。整體而言，全球主要央行目前雖尚未進入升息循環，但政策立場普遍轉趨「鷹派」，顯示對通膨風險的高度警覺。

面對熱錢流出 積極進場調節

關於熱錢動向，楊金龍指出，自從中東戰爭爆發後，可以看到股市中外資大部分是流出的，且金額龐大又集中，這導致新台幣有趨貶的跡象。不過，央行的立場是不希望匯率波動太大，因為貶值幅度若過大，對國內物價（通膨）並不好。

楊金龍說，中東戰事以來，外資大量匯出，考量新台幣大幅貶值不利物價，三月以來央行是積極的進場調節。楊金龍指出，若以新台幣匯價卅一點八元計算，相較於去年平均匯價貶值約百分之一點九八，則對ＣＰＩ的影響（年增）是○點○五至○點一五個百分點之間。

楊金龍表示，央行還是讓市場機能運作，允許匯率在合理區間內貶值，但在新台幣貶值過程中，央行會調控波動幅度，避免發生輸入性通膨。他說，當資金單向流動時，央行將加大調節力道，若進出金額相對中性或不明顯，則減少或不進行調節。央行的職責是維持市場秩序，避免匯率過度劇烈波動。