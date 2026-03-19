央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成

中央銀行昨天舉行第一季理監事會，選擇性信用管制措施在七波調整後，決議管制內容首度鬆綁，將全國自然人第二戶購屋貸款成數上限，由五成調高至六成，新制今天上路。市場預期將可減輕換屋族的自備款壓力，也認為一路緊縮的政策有慢慢鬆綁的跡象。

決議利率「連8凍」

央行昨天在全體理事同意下，決議利率「連八凍」。此外，央行也將今年經濟成長率預測上調至百分之七點二八，而受到近期中東戰爭影響，上修今年消費者物價指數（ＣＰＩ）及核心ＣＰＩ年增率預測值為百分之一點八、一點七五。

央行總裁楊金龍指出，房市管控政策調整主要基於三項考量，一是房市投機炒作情形已見降溫；二是銀行對不動產授信的風險控管已有成效；三是部分第二戶貸款，屬實際居住或家庭成員需求，並非單純投資用途，因此進行「適度調整」。

今年底將舉行縣市長選舉，有記者問到政策鬆綁是否有政治考量，楊金龍說，央行呼應民眾陳情很合理，如果說現在就開始鬆綁，「也不一定喔」，所以跟選舉無關。但他也坦承，有一位理事不同意，其餘理事同意調整，但存在疑慮。他說，這次屬於小幅調整，對市場衝擊有限。

央行理監事會去年底決議將房貸管控回歸銀行自主管理，這次政策鬆綁管制，楊金龍說，房市投機已經減少，加上有民眾陳情第二戶是買給自己父母或小孩、家人的自住需求，「這種需求應該正視」。

待售新屋增近萬戶

此外，房市指標也出現警示。內政部統計，待售新屋的累積量相當大，增加將近萬戶。楊金龍指出，這確實是鬆綁房市管控的原因之一，「供給太多，建商撐在那裡」，但是建造成本又很高，不可能賠錢賣，可是這樣買方也不願進場，「市場就僵在那裡」。楊金龍呼籲，「建商要能讓利」，就能促成房市的soft landing（軟著陸）。

外界質疑不動產已被打趴，楊金龍說，據他了解，如媒體報導三千七百多家營造業歇業，但也有七千多家登記。他認為，管控成效符合預期，只是新房價格仍高。不過，楊金龍指出，「大幅放寬的時間還沒到」，現在只是「軟著陸的開始」。因為管控雖然有成效，但包括房價所得比跟房價漲幅，台灣都高於主要經濟體，如果快速放寬，民眾對房價的看漲心理可能再起。

從相關數據觀察，央行認為既有政策已達階段性效果。全體銀行不動產貸款占總放款比率，已由二○二四年六月的百分之卅七點六高點，降至今年二月底的百分之卅六；不動產貸款餘額年增率明顯下滑至百分之三點七。其中，購置住宅貸款年增率降至百分之四點五，建築貸款年增率降至百分之一點五，顯示房市資金動能已有明顯收斂。