2025年非典型勞工占比 13年新低

主計總處昨（19）日公布2025年人力運用調查結果，非典型工作者（部分工時、臨時性或人力派遣）為79.9萬人，占就業人數比率降至6.86%，不僅年減5,000人，更寫下2013年以來、近13年最低水準；值得注意的是，非典型工作者中想改做正職者僅8.42%，占比剩下不到一成。

統計顯示，勞工對非典工作的態度出現顯著轉變。調查顯示，非典型工作者中想改做全時、正式工作者僅剩6.7萬人，占比8.42%，較2024年大幅減少4.54個百分點。

進一步分析從事非典型工作的原委，以職類特性占35.69%最高；其次為偏好此類工作型態，占21.68%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，從族群特性可看出端倪，15至24歲青少年族群中，高達68.76%因需兼顧「求學或受訓」導致工作時間受限，故傾向選擇部分工時；此外，需照顧家庭的女性也較難投入全時工作。

譚文玲指出，站在政府立場，勞工若能從事全時且有保障的工作，顯示就業市場相對穩定。不過，調查中也有21.68%勞工是基於個人選擇偏好而從事非典型工作，顯示此類工作型態已成為部分勞工的主動選擇。

在失業者調查部分，去年10月失業人數約40.4萬人。尋職過程中曾遇就業機會者計13.1萬人，年減1.6萬人，未接受主因以待遇不符期望占65.1%居首；未遇就業機會者則有27.3萬人，年增2萬人，其中31.92%受困於待遇不符期望，另有25.76%則是找不到想要做的職業類別。