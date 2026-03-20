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中東戰火推高油價 經部：核電大國也無法置身事外

中央社／ 台北19日電

中東戰火持續影響國際能源供應，油價居高不下。經濟部今天表示，中國、韓國、法國等核電大國也無法置身事外，均祭出緊急措施，全力平抑油電價與物價。

中東衝突未歇，經濟部晚間透過臉書貼文表示，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，中國、韓國、法國等核電大國也無法置身事外。

經濟部指出，受中東戰事衝擊，國際油價劇烈波動。布蘭特原油從原本（2月27日）每桶72.01美元，現在已漲到118.82美元，大漲6成以上；而杜拜原油從原本（2月27日）每桶71.98美元，升至161.26美元（3月18日），漲幅超過1倍。

經濟部表示，面對能源衝擊，包含有核電的國家都祭出緊急措施，全力平抑油電價與物價。例如，韓國30年來首次對國內燃料價格訂上限，且韓國政府在發現部分加油站提高售價後，將研擬加強監督對策。

日本政府宣布釋出石油儲備，避免因缺貨導致日本國內油價飆漲並波及物價，也採取目標將平均汽油零售價維持在每公升約170日圓的措施；於此同時，日本的電價漲勢持續。中國禁止燃料出口，且宣布將採取必要措施保障自身能源安全，同時中國國內油價預測將再上漲。

法國則針對加油站進行抽查措施，以確保法國民眾加油時，油價沒有過度上漲。

經濟部表示，許多歐盟國家已啟動能源價格的平抑措施，控管油價或調降能源稅。無論有無核電，大家都在全力降低中東衝突引發的民生電價物價衝擊。至於台灣方面，政府已擴大「貨物稅減徵」，同步實施「亞鄰最低價」與美伊戰爭「專案平穩機制」，確保加油及民生等物價穩定。

核電 中東 布蘭特原油

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