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退撫儲金自主投資 「積極型」最賺
銓敘部昨（19）日表示，2025年為新進公教人員退撫儲金實施自主投資第一年，各組投資績效分別為積極型13.32%、穩健型10.47%、保守型4.79%，以積極型達13.32％最佳。考試院秘書長劉建忻說，新進公務員「個人專戶制」，跟年改停砍修法脫鉤，優點是不會出現繳少領多、潛藏債務的問題。
退撫基金管理局今年工作重點之一，將精進公教人員自主投資業務，截至2025年12底止，參加人數為39,769人。
退撫基金管理局於2025年1月開辦公教人員自主投資，提供保守型、穩健型、積極型及人生周期型等四種投資組合，供公教人員依自身風險屬性進行選擇，其中以「人生周期型」占比68.52%最高。人生周期型是依照年齡去配置「積極、穩健、保守」三種投資。截至2025年12月底，退撫儲金各投資組合規模分別為積極型50.28億元、穩健型10.46億元、保守型2.98億元；各投資組合績效分別為積極型13.32%、穩健型10.47%、保守型4.79%。
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