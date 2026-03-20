退撫儲金自主投資 「積極型」最賺

主計總處昨（19）日公布2025年人力運用調查結果，非典型工作者（部分工時、臨時性或人力派遣）為79.9萬人，占就業人數比率降至6.86%，不僅年減5,000人，更寫下2013年以來、近13年最低水準；值得注意的是，非典型工作者中想改做正職者僅8.42%，占比剩下不到一成。

2026-03-20 01:15