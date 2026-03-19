楊金龍：第2季為貨幣政策關鍵觀察期 基調朝緊縮前進
中東戰事推升國際油價，埋下通膨隱憂。中央銀行總裁楊金龍坦言，主要國家央行態度偏向鷹派，台灣央行貨幣政策基調也是「朝緊縮的方向走」，第2季是觀察重點，若戰爭持續至4月中下旬，各國貨幣政策就會反應。
央行今天理監事會議決議利率「連8凍」，同時發布經濟預測，儘管美國關稅政策與中東戰事帶來不確定性，央行估今年經濟成長率仍可達7.28%，但中東戰事推升國際能源價格，考量政府平穩機制後，分別上修今年消費者物價上漲率（CPI）與核心CPI至1.80%及1.75%。
由於中東戰事推升國際油價，央行將今年國際油價全年均價預測值從每桶58.3美元上修至85美元，預估推升全年CPI年增率約0.52個百分點，但因政府加強能源價格平穩機制，可減緩0.35個百分點，相抵之後，上修今年CPI年增率至1.80%
楊金龍認為，中東戰事增添全球經濟下行風險，對台灣經濟影響程度取決於戰事持續時間、強度與範圍；假如4月中下旬戰事仍持續，第2季各國貨幣政策就會比較鷹派。
台灣方面，楊金龍也說，央行密切關注國際局勢變化以及通膨預期的發展，貨幣政策基調朝緊縮的方向前進，「關鍵是第2季」。
至於央行是否會採取預防性升息，楊金龍表示，「現在不是時候」，他並指出，從歷史經驗來看，中東戰火基本上都偏向短期，而非長期戰事，因此央行目前假設情境僅取中間值，而非最嚴峻的情況。
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