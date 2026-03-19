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強化查緝贓車出口 經部修正查證規定4月15日生效

中央社／ 台北19日電

為配合查緝贓車輸出及提升查證效率，經濟部貿易署今天發布修正「舊機動車輛及引擎輸出查證作業要點」，調整查驗方式並強化作業規範，將於今年4月15日生效。

貿易署指出，此次修正是因應查證實務需求，由內政部警政署建議調整相關規定。修正重點包括，現場查驗由全面查驗改為抽檢方式，以提升查驗效率；並明確規定，抽中現場查驗的出口人須配合查證單位辦理查驗。

此外，修正規定也明訂，若出口人拒絕配合查證，案件須重新申請，不得延續原申請程序；同時增訂查證報告出具時程，並依是否進行現場查驗，區分報告內容。

貿易署說明，為改善治安並防堵贓車出口，經濟部早於民國95年訂定該作業要點，規定舊汽車、舊機車及舊引擎等貨品出口時，須辦理查證程序，由內政部警政署保安警察第三總隊負責執行。該要點歷經11次修正，最近一次為113年1月。

貿易署表示，本案已於今年2月邀集環境部、內政部警政署、保三總隊、財政部關務署及交通部公路局等相關單位研商確認，並依程序完成修正發布。

環境部 贓車 經濟部

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