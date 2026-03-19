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去年非典工作者占比降至6.86% 寫13年來新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣勞動市場結構正悄悄改變。主計總處19日公布去年10月人力運用調查結果，非典型工作者79.9萬人，占全體就業人數比率降至6.86%，不僅年減5,000人，更是2013年以來、近13年的最低水準；然而，部分時間工作者比率逆勢升至3.81%，改寫歷年統計新高。

主計總處每年5月定期進行人力運用調查，去年受預算凍結影響，調整至10月辦理。統計顯示，去年10月全體就業人數為1,163.5萬人，較2024年增加5.5萬人。

深入觀察非典型就業內部結構，兩類工作型態走向分歧。臨時性或人力派遣工為56.6萬人，占就業者比率4.86%，人數與占比均持續下滑；反觀部分時間工作者達44.3萬人，延續成長趨勢，占比3.81%更寫下2006年有統計以來的新高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，從族群特性可看出端倪，15至24歲青少年族群中，高達68.76%因需兼顧「求學或受訓」導致工作時間受限，故傾向選擇部分工時；此外，需照顧家庭的女性也較難投入全時工作。

譚文玲指出，站在政府立場，勞工若能從事全時且有保障的工作，顯示就業市場相對穩定。不過，調查中有21.68%的勞工是基於個人選擇偏好而從事非典型工作，顯示此類工作型態已成為部分勞力的主動選擇。

在失業者調查部分，去年10月失業人數約40.4萬人。尋職過程中曾遇就業機會者計13.1萬人，年減1.6萬人，未接受的主因以「待遇不符期望」占65.1%居首；未遇就業機會者則有27.3萬人，年增2萬人，其中31.92%受困於「待遇不符期望」，另有25.76%則是「找不到想要做的職業類別」。

譚文玲認為，媒合失敗主因源於勞資雙方對薪資、工時或工作條件的期待不一，或是「勞動力供需錯置」，例如學歷背景不符私部門即戰力需求，供需條件無法對接，是尋職未果的關鍵。

此外，有偶育齡婦女勞參率持續攀升成為亮點。去年10月15至49歲有偶育齡婦女勞參率升至78.63%，近10年上升9.38個百分點。其中，有子女者勞參率雖為77.14%，低於無子女者的87.14%，但10年間增幅達9.21個百分點，優於無子女者的7.23個百分點。

譚文玲表示，台灣女性勞參率在20至30歲區間與國際相當，但50歲後常因家務或照顧責任迅速下滑，導致中高齡女性勞參率低於歐美及日韓。隨子女成長及政策支持，有偶育齡婦女正逐步釋放勞動力，顯示相關政策已產生實質回饋。

人力 主計總處

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