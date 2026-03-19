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第二屋成數5成提高到6成 房仲：微鬆綁不至於讓買氣大幅提升
央行今天舉行第1季理監事會議，房市終於捎來一絲好消息，央行針對自然人第2戶貸款，貸款上限由5成調升為6成，回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款係供家人或自己購屋自住之需求。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，政策對於房市釋出善意，至少有兩大正向訊號，包括信心面提升，第二換屋族群也可少準備一成自備款，不過由於股市大漲與通膨潛在風險，讓央行只能慢慢調整。
曾敬德表示，此次的微鬆綁，不至於讓買氣大幅提升，但一路的緊縮似乎看到慢慢鬆綁的跡象，不過現在市場挑戰仍多，包括台股資金暢旺，只要一小部分資金流入房市，都有可能出現新的變化。
另外能源帶來的通膨風險，也可能成為房市的催化劑，一旦管制太早鬆綁，房市可能又有上漲風險，因此央行只能保持耐心，滾動式檢討與調整幫助需要貸款的自用需求，以免資金又錢進房市，之前的努力就白費了。
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