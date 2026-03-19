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央行宣布上修全年CPI及核心CPI 年增率預測值分別為1.80%、1.75%
央行宣布上修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.80%、1.75%。
央行表示，國際地緣政治風險及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。部分商品因減免徵貨物稅之降價效果持續，以及服務類價格可望維持緩降趨勢，惟近期中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，在考量政府能源價格平穩機制下，央行上修本年CPI及核心CPI年增率預測值。
央行去年底對CPI及核心CPI年增率預測值均為1.63%。
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