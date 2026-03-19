快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭引發短期波動 路博邁：未改變非投等債券市場的基本面

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
路博邁美國非投資等級債券團隊之共同主管與資深投資組合經理人Christopher Kocinski。圖／路博邁提供
路博邁美國非投資等級債券團隊之共同主管與資深投資組合經理人Christopher Kocinski。圖／路博邁提供

中東軍事衝突延宕，路博邁美國非投資等級債券團隊之共同主管與資深投資組合經理人Christopher Kocinski表示，中東衝突最直接的影響是油價上漲，這對能源產業是利多，但對航空業、油輪公司及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力。然而，整體而言，這些衝擊仍屬可控，對非投等債券市場的系統性影響有限。

至於長期間接影響，Kocinski說， 若中東局勢持續惡化，油價長期維持高檔，將進一步壓抑消費者支出，並可能影響美國聯準會的貨幣政策決策空間。不過，路博邁的基本情境假設是，此次衝突不會演變為長期戰爭，因此對非投等債券市場的中長期衝擊應屬有限。整體而言，地緣政治風險雖帶來短期波動，但並未改變非投等債券市場的基本面走勢。

此外，近年來人工智慧（AI）的快速發展對各產業帶來了深遠的影響，非投等債券市場自然也不例外。Kocinski指出，首先，軟體產業在非投等債券市場的占比，目前美國約4%、歐洲約1.9%，整體比重相對偏低。從信用品質的角度來看，市場結構已大幅改善。目前BB等級債券佔整體市場約55%，B等級約30%，而CCC以下的高風險債券已不到10%。這樣的結構性轉變，反映出非投等債券市場整體信用品質的顯著提升，這是路博邁對這個資產類別保持樂觀的重要原因之一。

在違約率方面，路博邁預期今年美國非投等債券的違約率將維持在1.5%至1.75%的低水準，這將是連續第三年違約率低於2%的紀錄，顯示企業基本面持續穩健。

產業配置策略上，Kocinski表示，目前對科技及軟體產業維持減碼立場，同時加碼能源、電信等具有實體資產支撐的舊經濟產業。這樣的配置主要是基於以下考量：非投等債中約有5%至10%市值的產業（包含軟體、媒體、金融服務等）可能受到AI發展的負面衝擊；而約15%至20%市值的產業（如公用事業、半導體、金屬礦業、數據中心等）則因AI數據中心的強勁需求而受惠。

Kocinski說，從歷史數據來看，過去10年間，美國非投等債券利差超過600個基點的累計天數，加總不到90天。這意味著，如果投資人仍期待利差回到600個基點以上才進場，極可能錯過大部分的投資機會。建議投資人重新定義「具吸引力的利差水準」：在當前市場環境下，350至400個基點的利差區間，即代表合理且具吸引力的進場時機。這一觀點的背後，是對市場結構性改善的深刻理解，而非單純依賴歷史高點作為參考基準。

在總體經濟方面，Kocinski指出，路博邁對美國經濟前景維持審慎樂觀的看法，在中東衝突爆發前，預估美國今年的經濟成長率約為2.5%；考量地緣政治帶來的下行風險，目前的預測略調降約0.5個百分點。通膨方面，油價上漲可能導致通膨短暫回升，但這屬於暫時性現象。整體而言，預期聯準會在今年底前仍有一次降息的空間，這對固定收益市場而言是一個正面的支撐因素。

市場 美國 美國聯準會

延伸閱讀

通膨仍是關鍵變數 信用債吸引力浮現

地緣政治緊張 新興股市配置比例續升至五年新高

美國非投等債 逢低承接

戰爭衝擊有限 美國非投等債違約率可望連續第三年低於2%

相關新聞

今年公建經費衝8,000億元 淡江大橋、三鶯線將陸續完工

國發會19日召開第139次委員會議，聽取「2025年度整體公共建設計畫暨推動情形」及經濟部「首都圈黃金廊帶推動方案」進度報告。初估今年度整體公共建設經費規模將維持8,000億元高檔，其中備受矚目的淡江大橋預計5月通車，捷運信義線東延段與三鶯線也將於6月加入營運行列。

卡達最大液化天然氣廠區遭炸 政院強調「我國能源供應無虞」

卡達境內全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區，遭到「嚴重破壞」。對於我國目前液化天然氣的供給狀況，行政院發言人李慧芝19日表示，經濟部提前啟動三大因應措施，包括提前調度、亞洲區域調貨，以及自市場採購現貨等方式，目前我國天然氣安全存量維持穩定，供應無虞，請外界放心。

第二屋成數5成提高到6成 房仲：微鬆綁不至於讓買氣大幅提升

央行今天舉行第1季理監事會議，房市終於捎來一絲好消息，央行針對自然人第2戶貸款，貸款上限由5成調升為6成，回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款係供家人或自己購屋自住之需求。

新興科技與出口拉動 央行宣布上修本年台灣經濟成長率預測值為7.28%

央行宣布上修本年台灣經濟成長率預測值為7.28%。

央行宣布上修全年CPI及核心CPI 年增率預測值分別為1.80%、1.75%

央行宣布上修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.80%、1.75%。

中東戰爭引發短期波動 路博邁：未改變非投等債券市場的基本面

中東軍事衝突延宕，路博邁美國非投資等級債券團隊之共同主管與資深投資組合經理人Christopher Kocinski表示，中東衝突最直接的影響是油價上漲，這對能源產業是利多，但對航空業、油輪公司及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力。然而，整體而言，這些衝擊仍屬可控，對非投等債券市場的系統性影響有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。