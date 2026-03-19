中東戰爭引發短期波動 路博邁：未改變非投等債券市場的基本面

中東軍事衝突延宕，路博邁美國非投資等級債券團隊之共同主管與資深投資組合經理人Christopher Kocinski表示，中東衝突最直接的影響是油價上漲，這對能源產業是利多，但對航空業、油輪公司及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力。然而，整體而言，這些衝擊仍屬可控，對非投等債券市場的系統性影響有限。

至於長期間接影響，Kocinski說， 若中東局勢持續惡化，油價長期維持高檔，將進一步壓抑消費者支出，並可能影響美國聯準會的貨幣政策決策空間。不過，路博邁的基本情境假設是，此次衝突不會演變為長期戰爭，因此對非投等債券市場的中長期衝擊應屬有限。整體而言，地緣政治風險雖帶來短期波動，但並未改變非投等債券市場的基本面走勢。

此外，近年來人工智慧（AI）的快速發展對各產業帶來了深遠的影響，非投等債券市場自然也不例外。Kocinski指出，首先，軟體產業在非投等債券市場的占比，目前美國約4%、歐洲約1.9%，整體比重相對偏低。從信用品質的角度來看，市場結構已大幅改善。目前BB等級債券佔整體市場約55%，B等級約30%，而CCC以下的高風險債券已不到10%。這樣的結構性轉變，反映出非投等債券市場整體信用品質的顯著提升，這是路博邁對這個資產類別保持樂觀的重要原因之一。

在違約率方面，路博邁預期今年美國非投等債券的違約率將維持在1.5%至1.75%的低水準，這將是連續第三年違約率低於2%的紀錄，顯示企業基本面持續穩健。

產業配置策略上，Kocinski表示，目前對科技及軟體產業維持減碼立場，同時加碼能源、電信等具有實體資產支撐的舊經濟產業。這樣的配置主要是基於以下考量：非投等債中約有5%至10%市值的產業（包含軟體、媒體、金融服務等）可能受到AI發展的負面衝擊；而約15%至20%市值的產業（如公用事業、半導體、金屬礦業、數據中心等）則因AI數據中心的強勁需求而受惠。

Kocinski說，從歷史數據來看，過去10年間，美國非投等債券利差超過600個基點的累計天數，加總不到90天。這意味著，如果投資人仍期待利差回到600個基點以上才進場，極可能錯過大部分的投資機會。建議投資人重新定義「具吸引力的利差水準」：在當前市場環境下，350至400個基點的利差區間，即代表合理且具吸引力的進場時機。這一觀點的背後，是對市場結構性改善的深刻理解，而非單純依賴歷史高點作為參考基準。

在總體經濟方面，Kocinski指出，路博邁對美國經濟前景維持審慎樂觀的看法，在中東衝突爆發前，預估美國今年的經濟成長率約為2.5%；考量地緣政治帶來的下行風險，目前的預測略調降約0.5個百分點。通膨方面，油價上漲可能導致通膨短暫回升，但這屬於暫時性現象。整體而言，預期聯準會在今年底前仍有一次降息的空間，這對固定收益市場而言是一個正面的支撐因素。