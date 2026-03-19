若無戰事影響 渣打上調台灣2026年GDP至8%…油價與關稅成變數

渣打國際商業銀行今（19）日發布最新全球暨台灣經濟展望，若沒有戰事影響，預估2026年全球經濟成長率約為3.4%，維持穩健擴張；在人工智慧（AI）帶動半導體需求強勁成長下，台灣出口與企業投資同步升溫，將全年GDP成長預測上調至8%。

渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽表示，儘管川普關稅政策餘波仍在，全球經濟基本面仍具韌性，但影響經濟動能的主軸正從貨幣政策轉向財政政策，未來各國內需與投資的重要性將逐步提升，取代過去以出口為主的成長模式。

丁爽指出，當前全球正處於結構轉型期，地緣政治因素加速重塑供應鏈與資源配置，石油、稀土與半導體等戰略性資源的重要性明顯提升。近期油價上揚，即對仰賴能源進口的亞洲經濟體形成壓力，成為潛在風險來源之一。

就台灣表現而言，渣打大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，今年前兩月出口年增率高達約45%，顯示AI帶動的資訊通信及電子零組件需求持續爆發，台灣在先進晶片製造的領先優勢，將使相關產業受惠時間延長，並支撐未來數年的經濟成長動能。

不過，胡東安也提醒，台灣經濟呈現「雙速成長」現象，科技與AI相關產業快速擴張，但傳統產業與民間消費動能相對疲弱，恐擴大收入差距並壓抑整體通膨。此外，國際油價波動、川普關稅政策不確定性，以及房市降溫等因素，仍可能干擾後續經濟表現。

渣打認為，在全球資本重新配置與貿易持續擴張的背景下，各國如何在流動性、財政紀律與地緣政治風險間取得平衡，將成為決定未來經濟韌性的關鍵。