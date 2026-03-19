資金動能轉強…2月M1B及M2年增率雙升 分別上升為7.12%及5.38%

中東軍事衝突延宕，路博邁美國非投資等級債券團隊之共同主管與資深投資組合經理人Christopher Kocinski表示，中東衝突最直接的影響是油價上漲，這對能源產業是利多，但對航空業、油輪公司及化工業等高度依賴油價穩定的產業形成壓力。然而，整體而言，這些衝擊仍屬可控，對非投等債券市場的系統性影響有限。

2026-03-19 16:44