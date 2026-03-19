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資金動能轉強…2月M1B及M2年增率雙升 分別上升為7.12%及5.38%
央行公布2月金融情勢，M1B及M2年增率雙升，分別上升為7.12%及5.38%，主要係因適逢農曆春節，通貨發行增加，及放款與投資年增率上升。累計本年1至2月M1B及M2平均年增率分別為6.35%及5.27%。
M1B持續超過M2，呈「黃金交叉」。
金融機構放款與投資 2月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為1.03%；年增率由上月底之6.71%上升為7.37%，主要係對民間部門及政府債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.94%，高於上月底之5.53%。
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