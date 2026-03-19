快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

打電動也能學著作權！智慧局線上遊戲參與人次破30萬大關

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部智慧局114年採線上互動遊戲方式宣導著作權。智慧局提供
經濟部智慧局114年採線上互動遊戲方式宣導著作權。智慧局提供

玩遊戲也能邊學著作權！經濟部智慧財產局指出，去年首度採線上互動遊戲方式進行校園著作權宣導，結合PaGamO遊戲化線上學習平台，透過答題占地、獲取虛擬寶物及特殊地形等互動方式，引導學生在遊戲任務中自主學習著作權觀念。活動全年共執行21檔次學習任務，累計參與人數近30萬人次，參與規模大幅超越前2年成果。

本次活動分別針對小學、國中及高中(職)學生規劃循序漸進的學習主題，從著作權基本概念出發，逐步延伸至日常生活、校園情境及網路環境中常見的著作權議題，最後再導入較具挑戰性的合理使用觀念；題目設計採用活潑簡明文字，並搭配圖像影音素材，提升學生學習興趣，同時結合智慧局著作權吉祥物「小路」造型，設計專屬遊戲地形，作為學生完成答題任務的特殊地形獎勵，讓宣導更具辨識度與吸引力。

智慧局指出，線上宣導模式具備不受時間及地點限制的優勢，不僅成功觸及偏鄉學子，更大幅擴張宣導廣度，相較過往每年2、3千人參與實體活動，這次線上平台有高達30萬人次參與，呈現突破性成長。也讓學生對於較不熟悉的著作權觀念理解有顯著提升，例如有超過9成的學生能分辨校園常見的著作種類，以及了解不能擅自將他人著作上傳到網路分享，有效提升學生參與意願，也加深學生對著作權核心概念的了解。

智慧局強調，著作權教育向下扎根為建立尊重智慧財產權社會風氣的重要基礎，尤其在網路與社群媒體普及的時代，學生接觸與利用各類著作的機會日益增加，更需透過創新多元的方式強化正確認知。未來智慧局將持續結合數位科技與創新宣導工具，深化校園著作權教育，培養學生尊重創作、合法使用的法治觀念，共同營造友善的創作與利用環境。相關宣導資訊歡迎至智慧財產局網站查詢。

學生 線上遊戲 智慧財產權 著作權

延伸閱讀

智慧局宣導著作權 吸引學生PaGamO參與人次近30萬

教部補助18校法律系所 推法治教育宣導反詐騙

相關新聞

今年公建經費衝8,000億元 淡江大橋、三鶯線將陸續完工

國發會19日召開第139次委員會議，聽取「2025年度整體公共建設計畫暨推動情形」及經濟部「首都圈黃金廊帶推動方案」進度報告。初估今年度整體公共建設經費規模將維持8,000億元高檔，其中備受矚目的淡江大橋預計5月通車，捷運信義線東延段與三鶯線也將於6月加入營運行列。

卡達最大液化天然氣廠區遭炸 政院強調「我國能源供應無虞」

卡達境內全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區，遭到「嚴重破壞」。對於我國目前液化天然氣的供給狀況，行政院發言人李慧芝19日表示，經濟部提前啟動三大因應措施，包括提前調度、亞洲區域調貨，以及自市場採購現貨等方式，目前我國天然氣安全存量維持穩定，供應無虞，請外界放心。

打電動也能學著作權！智慧局線上遊戲參與人次破30萬大關

玩遊戲也能邊學著作權！經濟部智慧財產局指出，去年首度採線上互動遊戲方式進行校園著作權宣導，結合PaGamO遊戲化線上學習平台，透過答題占地、獲取虛擬寶物及特殊地形等互動方式，引導學生在遊戲任務中自主學習著作權觀念。活動全年共執行21檔次學習任務，累計參與人數近30萬人次，參與規模大幅超越前2年成果。

白話財經 EP182｜荷莫茲海峽封鎖 油價飆漲何時休？

美伊戰事使油價現在持續在每桶100美元以上，搭配美國最近陸續出來的經濟、物價，還有就業市場的統計，到底會不會有所謂的停滯性通膨疑慮？而油價是不是會再持續上升？整個情勢包括對於金融市場的衝擊，後續會如何的演變跟發展？而聯準會接下來降息的步調會受到油價飆漲多大的影響呢？

電價也凍漲？經濟部：會向審議委員會傳達外界期待

電價審議會即將召開，外界都在關心電價是否受中東戰爭影響而調漲，經濟部次長何晉滄19日表示，電價審議委員會決定電價調整方案，但經濟部會向委員傳達大家希望不要漲電價的期待。

中東衝突若拉長 經濟部掛保證：半導體氦氣半年供應無虞

中東局勢動盪不安，引發市場對於半導體關鍵原物料供應中斷的隱憂。立委謝衣鳯19日在立法院關切，若中東衝突持續超過半年，是否會導致半導體生產所需的關鍵氣體「氦氣」發生斷鏈危機？對此，經濟部次長何晉滄明確表示，國內半導體產業溢價能力強，且供應鏈來源已多元化，即便戰事拉長，氦氣供應也「絕對沒有問題」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。