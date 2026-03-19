打電動也能學著作權！智慧局線上遊戲參與人次破30萬大關

玩遊戲也能邊學著作權！經濟部智慧財產局指出，去年首度採線上互動遊戲方式進行校園著作權宣導，結合PaGamO遊戲化線上學習平台，透過答題占地、獲取虛擬寶物及特殊地形等互動方式，引導學生在遊戲任務中自主學習著作權觀念。活動全年共執行21檔次學習任務，累計參與人數近30萬人次，參與規模大幅超越前2年成果。

本次活動分別針對小學、國中及高中(職)學生規劃循序漸進的學習主題，從著作權基本概念出發，逐步延伸至日常生活、校園情境及網路環境中常見的著作權議題，最後再導入較具挑戰性的合理使用觀念；題目設計採用活潑簡明文字，並搭配圖像影音素材，提升學生學習興趣，同時結合智慧局著作權吉祥物「小路」造型，設計專屬遊戲地形，作為學生完成答題任務的特殊地形獎勵，讓宣導更具辨識度與吸引力。

智慧局指出，線上宣導模式具備不受時間及地點限制的優勢，不僅成功觸及偏鄉學子，更大幅擴張宣導廣度，相較過往每年2、3千人參與實體活動，這次線上平台有高達30萬人次參與，呈現突破性成長。也讓學生對於較不熟悉的著作權觀念理解有顯著提升，例如有超過9成的學生能分辨校園常見的著作種類，以及了解不能擅自將他人著作上傳到網路分享，有效提升學生參與意願，也加深學生對著作權核心概念的了解。

智慧局強調，著作權教育向下扎根為建立尊重智慧財產權社會風氣的重要基礎，尤其在網路與社群媒體普及的時代，學生接觸與利用各類著作的機會日益增加，更需透過創新多元的方式強化正確認知。未來智慧局將持續結合數位科技與創新宣導工具，深化校園著作權教育，培養學生尊重創作、合法使用的法治觀念，共同營造友善的創作與利用環境。相關宣導資訊歡迎至智慧財產局網站查詢。