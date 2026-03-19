掌握中國製玻璃流向 經部5月起增列邊緣處理玻璃貨號

為掌握中國製平板玻璃進口流向並評估對國內產業影響，經濟部貿易署今天公告，自5月1日起新增「僅邊緣處理之平板玻璃」專屬貨品號列，並調整相關分類，讓玻璃產品進出口統計更精準。

貿易署說明，依現行規定，中國大陸製平板玻璃原則上禁止進口，但若經過打磨邊角等加工後，會被歸類為另一類可進口產品。近來業界反映，部分產品僅進行簡單邊緣處理，仍被歸入可進口類別，導致實際進口情形不易掌握。

在台灣區玻璃工業同業公會建議下，政府決定針對「僅邊緣處理」的平板玻璃，設立專屬貨品號列，以區分與其他經較多加工的玻璃產品，進一步釐清進口數量與金額。

貿易署表示，此次修正將原本涵蓋各類加工玻璃的單一貨品號列刪除，改為2個新增貨品號列，包括「玻璃僅邊緣處理而無其他加工」以及「玻璃經邊緣處理以外加工」，讓海關在通關時能更清楚辨識產品類型。

貿易署指出，經產發署評估，這項調整有助於政府掌握市場變化與進口趨勢，作為後續產業政策與管理措施的參考，並有利國內玻璃產業穩定發展。