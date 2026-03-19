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今年公建經費衝8,000億元 淡江大橋、三鶯線將陸續完工

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發會19日召開第139次委員會議，聽取「2025年度整體公共建設計畫暨推動情形」及經濟部「首都圈黃金廊帶推動方案」進度報告。初估今年度整體公共建設經費規模將維持8,000億元高檔，其中備受矚目的淡江大橋預計5月通車，捷運信義線東延段與三鶯線也將於6月加入營運行列。

國發會統計，截至2月底止，公共建設累計執行數約973億元，經費達成率11.14%。前兩個月已有數項重大工程完工或啟用，包含1月啟用的桃園國際機場第三跑道臨時過夜機坪第二階段、國軍台中總醫院新建醫療大樓；2月則有彰化和美鎮污水下水道系統首期水資中心，及金門料羅港區北碼頭區圍堤工程。

交通建設方面，國發會指出，指標性的「淡江大橋」預計5月通車，屆時可縮短淡水與八里間車程25分鐘，分擔關渡大橋約30%車流。捷運系統部分，台北捷運信義線東延段及三鶯線均預定於6月通車；桃園捷運綠線北段與台南鐵路地下化第一階段，則訂於年底前達成通車里程碑。

能源供應部分，國發會表示，台中電廠與興達電廠新燃氣機組、離岸風力發電第二期將於3至11月間陸續併網或接受調度。文化與觀光設施也有成果，水頭港區客運中心預計4月啟用，富岡港碼頭與馬公郵輪旅運中心規劃9月啟用，桃園市立美術館及國圖南館則預定年底完工。

為求區域平衡發展，經濟部也在會中陳報「首都圈黃金廊帶推動方案」，預計透過「科技創新廊帶」、「綠色智慧走廊」及「海洋創新與觀光廊帶」等三廊帶軸線及相關配套措施支持首都圈再發展。

國發會指出，該方案自去年8月核定以來，已有階段性成果；高鐵延伸宜蘭已通過環境影響評估，目前綜合規劃正報院核定中；宜蘭科學園區三期標準廠房已核定興建，未來預計可提供215公頃產業用地，創造11.4萬個就業機會。

擴大科技創新與智慧研發能量方面，國發會表示，該方案已推動智慧物流產業新增投資18億元，儲運效率提高20%，衍生產值達1,272億元。在發展海洋創新及山海觀光遊憩部分，基隆港國際郵輪外籍旅客去年增加41%，今年預估總人次將突破100萬人。

國發會表示，「首都圈黃金廊帶推動方案」推動重點是以交通建設為發展動能，延伸帶動基隆與宜蘭的衡平發展，帶動首都圈區域軸線的翻轉再生，但部分工作項目涉及地方政府權責與配合，請經濟部持續強化與地方的溝通與合作，以利相關計畫加速推動。

三鶯線 淡江大橋 經濟部

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