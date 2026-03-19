中東戰事干擾！利用股優於債策略、美台雙市後勢看升

聯準會如市場預期，維持利率目標區間在3.50%-3.75%不變，會後聲明中指出，美國經濟持續擴張，但中東局勢發展為未來通膨走勢增添不確定性，決策官員正密切關注其促進充分就業與維持物價穩定所面臨的風險。

玉山投信指出，中東衝突持續干擾、伊朗天然氣田昨日遭美以聯軍襲擊並引發火災，加上聯準會所釋出的聲明訊息，反映降息時點可能進一步延後，主席鮑爾的談話也意味地緣政治風險與通膨壓力，可能使近期風險性資產持續震盪整理。

玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，目前左右市場的焦點，在於中東戰事引發對原油供給受阻的憂慮，短期通膨與市場波動風險隨之升高。油價近期快速大漲至每桶90至100美元區間，可能推高通膨並減緩經濟成長。

根據高盛報告，若油價上漲至100美元並維持一段時間，預期全球整體通膨可能上升0.7個百分點，經濟成長可能放緩0.4個百分點，顯見油價走勢將是短線市場震盪能否告一段落的關鍵指標。

若排除美伊衝突造成的影響，單純以經濟表現來看，葉家榮分析，聯準會本次決策維持利率不變，並同時保留對2026年與2027年各降息一次的利率路徑預測，2026年實質GDP成長率預估中位數為2.4%，高於去年12月預測的2.3%，小幅上調對美國經濟成長的展望，反映聯準會官員認為美國經濟可望持續穩健擴張，對中期經濟動能的信心有所提升。

葉家榮說明，雖然聯準會目前尚難評估中東地緣政治所引發的原油價格攀升，將對通膨造成多大影響，因此暫時將潛在的石油危機因素排除在政策考量之外，然而整體維持相對低利率環境仍是聯準會內部的共識，儘管降息時點可能後延，FOMC仍釋出訊號，暗示今年仍保有降息1碼的政策空間。

整體上，葉家榮認為，全球經濟展現韌性，美國製造業與服務業同步擴張，即使中東戰事仍具變數，但從歷史經驗分析，隨不確定性逐步消化，資金有望再度回流風險資產，今年聯準會降息時點雖延後，仍代表貨幣供應趨勢向上，為股市提供長期支撐。

在股市投資上，葉家榮建議，資產配置主軸仍為「股優於債」，看好美國的基本面強韌，成長股與價值股健康輪動，有助於下一波指數的上攻。台股目前成為MSCI新興市場最大的權重國，可望帶動全球資金回補，加上隨著AI供應鏈提升整體股東權益報酬率，合理本益比區間已上調，今年指數可望持續創高，甚至來到下一個萬點大關，分批進場則為此時最佳的投資策略。

債市方面，葉家榮認為，短期油價走勢將是關注焦點，不過，美國企業獲利穩健，貨幣政策仍具支撐力，近期雖推升美債殖利率，但全年仍預期偏下行，有利收益型債券；其中，美國非投資等級債以高票息提供防禦，長期持有可望擁有累積表現機會，建議作為核心配置之一。