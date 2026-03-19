快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事干擾！利用股優於債策略、美台雙市後勢看升

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會如市場預期，維持利率目標區間在3.50%-3.75%不變，會後聲明中指出，美國經濟持續擴張，但中東局勢發展為未來通膨走勢增添不確定性，決策官員正密切關注其促進充分就業與維持物價穩定所面臨的風險。

玉山投信指出，中東衝突持續干擾、伊朗天然氣田昨日遭美以聯軍襲擊並引發火災，加上聯準會所釋出的聲明訊息，反映降息時點可能進一步延後，主席鮑爾的談話也意味地緣政治風險與通膨壓力，可能使近期風險性資產持續震盪整理。

玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，目前左右市場的焦點，在於中東戰事引發對原油供給受阻的憂慮，短期通膨與市場波動風險隨之升高。油價近期快速大漲至每桶90至100美元區間，可能推高通膨並減緩經濟成長。

根據高盛報告，若油價上漲至100美元並維持一段時間，預期全球整體通膨可能上升0.7個百分點，經濟成長可能放緩0.4個百分點，顯見油價走勢將是短線市場震盪能否告一段落的關鍵指標。

若排除美伊衝突造成的影響，單純以經濟表現來看，葉家榮分析，聯準會本次決策維持利率不變，並同時保留對2026年與2027年各降息一次的利率路徑預測，2026年實質GDP成長率預估中位數為2.4%，高於去年12月預測的2.3%，小幅上調對美國經濟成長的展望，反映聯準會官員認為美國經濟可望持續穩健擴張，對中期經濟動能的信心有所提升。

葉家榮說明，雖然聯準會目前尚難評估中東地緣政治所引發的原油價格攀升，將對通膨造成多大影響，因此暫時將潛在的石油危機因素排除在政策考量之外，然而整體維持相對低利率環境仍是聯準會內部的共識，儘管降息時點可能後延，FOMC仍釋出訊號，暗示今年仍保有降息1碼的政策空間。

整體上，葉家榮認為，全球經濟展現韌性，美國製造業與服務業同步擴張，即使中東戰事仍具變數，但從歷史經驗分析，隨不確定性逐步消化，資金有望再度回流風險資產，今年聯準會降息時點雖延後，仍代表貨幣供應趨勢向上，為股市提供長期支撐。

在股市投資上，葉家榮建議，資產配置主軸仍為「股優於債」，看好美國的基本面強韌，成長股與價值股健康輪動，有助於下一波指數的上攻。台股目前成為MSCI新興市場最大的權重國，可望帶動全球資金回補，加上隨著AI供應鏈提升整體股東權益報酬率，合理本益比區間已上調，今年指數可望持續創高，甚至來到下一個萬點大關，分批進場則為此時最佳的投資策略。

債市方面，葉家榮認為，短期油價走勢將是關注焦點，不過，美國企業獲利穩健，貨幣政策仍具支撐力，近期雖推升美債殖利率，但全年仍預期偏下行，有利收益型債券；其中，美國非投資等級債以高票息提供防禦，長期持有可望擁有累積表現機會，建議作為核心配置之一。

通膨 聯準會 地緣政治風險

延伸閱讀

台股高檔震盪整理 法人指點這麼做

台股高檔震盪偏多整理 資金續聚焦 AI 與題材族群

鮑爾鷹派言論引巨震 國泰投信：趁回檔布局優質資產

聯準會決議利率不變 預測今年僅降息一次

相關新聞

今年公建經費衝8,000億元 淡江大橋、三鶯線將陸續完工

國發會19日召開第139次委員會議，聽取「2025年度整體公共建設計畫暨推動情形」及經濟部「首都圈黃金廊帶推動方案」進度報告。初估今年度整體公共建設經費規模將維持8,000億元高檔，其中備受矚目的淡江大橋預計5月通車，捷運信義線東延段與三鶯線也將於6月加入營運行列。

卡達最大液化天然氣廠區遭炸 政院強調「我國能源供應無虞」

卡達境內全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區，遭到「嚴重破壞」。對於我國目前液化天然氣的供給狀況，行政院發言人李慧芝19日表示，經濟部提前啟動三大因應措施，包括提前調度、亞洲區域調貨，以及自市場採購現貨等方式，目前我國天然氣安全存量維持穩定，供應無虞，請外界放心。

打電動也能學著作權！智慧局線上遊戲參與人次破30萬大關

玩遊戲也能邊學著作權！經濟部智慧財產局指出，去年首度採線上互動遊戲方式進行校園著作權宣導，結合PaGamO遊戲化線上學習平台，透過答題占地、獲取虛擬寶物及特殊地形等互動方式，引導學生在遊戲任務中自主學習著作權觀念。活動全年共執行21檔次學習任務，累計參與人數近30萬人次，參與規模大幅超越前2年成果。

白話財經 EP182｜荷莫茲海峽封鎖 油價飆漲何時休？

美伊戰事使油價現在持續在每桶100美元以上，搭配美國最近陸續出來的經濟、物價，還有就業市場的統計，到底會不會有所謂的停滯性通膨疑慮？而油價是不是會再持續上升？整個情勢包括對於金融市場的衝擊，後續會如何的演變跟發展？而聯準會接下來降息的步調會受到油價飆漲多大的影響呢？

電價也凍漲？經濟部：會向審議委員會傳達外界期待

電價審議會即將召開，外界都在關心電價是否受中東戰爭影響而調漲，經濟部次長何晉滄19日表示，電價審議委員會決定電價調整方案，但經濟部會向委員傳達大家希望不要漲電價的期待。

中東衝突若拉長 經濟部掛保證：半導體氦氣半年供應無虞

中東局勢動盪不安，引發市場對於半導體關鍵原物料供應中斷的隱憂。立委謝衣鳯19日在立法院關切，若中東衝突持續超過半年，是否會導致半導體生產所需的關鍵氣體「氦氣」發生斷鏈危機？對此，經濟部次長何晉滄明確表示，國內半導體產業溢價能力強，且供應鏈來源已多元化，即便戰事拉長，氦氣供應也「絕對沒有問題」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。