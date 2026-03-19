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卡達最大液化天然氣廠區遭炸 政院強調「我國能源供應無虞」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

卡達境內全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區，遭到「嚴重破壞」。對於我國目前液化天然氣的供給狀況，行政院發言人李慧芝19日表示，經濟部提前啟動三大因應措施，包括提前調度、亞洲區域調貨，以及自市場採購現貨等方式，目前我國天然氣安全存量維持穩定，供應無虞，請外界放心。

卡達遭到攻擊，但我國台灣中油和卡達能源合作密切，LNG有1/3來自卡達。外界關心是否影響我國能源供給狀況。

對此，李慧芝指出，經濟部先前已多次說明相關情況，包括在院長主持的會議中，也已提及經濟部提前啟動三大因應措施，包括提前調度、亞洲區域調貨，以及自市場採購現貨等方式。目前3月及4月天然氣供應無虞，政府也持續進行氣源調度。此外，預計將有新增的美國氣源挹注。

經濟部能源署補充，因應相關國際情勢變化，政府已於3月2日啟動能源應變會議機制，由相關單位每日掌握情勢發展，包括中油與台電等單位均持續參與。

能源署指出，政府已掌握3月14日卡達宣布不可抗力的情資，即部分航運路徑受影響，相關訊息一出，即已納入評估並提前因應。未來也將持續依據國際情資變化，滾動調整應對措施。

能源署進一步表示，針對3月至4月期間可能受影響的供應，政府已完成充分調度；至於5月部分，經盤點約有14艘天然氣船可能受影響，目前已完成其中10艘的調度安排，後續仍將持續努力調整。此外，針對後續各批天然氣船的運輸排程，政府均已掌握並持續進行調度與因應。

能源署強調，目前我國天然氣安全存量維持穩定，供應無虞，請外界放心。

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