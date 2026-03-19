電價也凍漲？經濟部：會向審議委員會傳達外界期待

電價審議會即將召開，外界都在關心電價是否受中東戰爭影響而調漲，經濟部次長何晉滄19日表示，電價審議委員會決定電價調整方案，但經濟部會向委員傳達大家希望不要漲電價的期待。

據了解，電價審議會預計在3月27日召開。由於台電去年已轉虧為盈大賺7百多億元，在中東戰爭開始前還一度討論有無調降電價的可能，但2月底戰爭啟動，國際油氣價格大漲，加上台灣發電對天然氣的依賴愈來愈深，各界都擔心電價會調漲，不過，經濟部在各個場合都在呼籲電價審議會不要調漲電價，希望維持物價穩定，

立法院經濟委員會19日對產創條例修正草案召開聯席會議，但朝野立委也很關心4月電價是否調漲。何晉滄回答立委李坤城質詢時表示，電價審議會委員討論時，經濟部會提供相關資訊，大家希望電價不要調漲的意見，會傳達給審議委員。

電價費率審議會委員有17位，8位為政府代表，學者專家代表6位，工商及消費者團體代表3位。

工商團體代表委員與政府看法相同，認為應以民生安定為原則，因民生物價對於電價調漲的反應極為敏感，電價一漲，其他各類商品及服務也會跟著調漲，且未來幾乎沒有回頭路，即使電價未來調降，這些商品及服務的價格也不會跟著降回來，因此電價調漲對民生物價會造成很大壓力。