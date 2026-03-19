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經濟部對重啟核電的態度？何晉滄：樂觀其成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

3月底即將召開電價費率審議會，能源政策與物價穩定成為國會攻防重點。立委張嘉郡19日詢問經濟部對於重啟核電的看法，經濟部次長何晉滄表態「樂觀其成」，預估核三廠若經嚴謹自檢與審查，最快2028年電力可重回電網；同時強調政府目標是維持物價穩定，力求在成本與民生間取得平衡。

針對張嘉郡強烈呼籲「農業電價絕對不能漲」，何晉滄承諾，會將相關意見完整帶回審議會討論。他強調，政府的目標是通膨率（CPI）

可以維持在2%以下，針對小家庭、小商店及農業用電的壓力，都將進行綜合考量，力求在成本壓力與民生穩定之間取得平衡。

在長期電源開發方面，張嘉郡指出，過去反核的各國，近年也紛紛轉向擁抱核能，經濟部對於重啟核電的態度為何？何晉滄指出，「當然我們是樂觀其成」。

不過，他也強調，重啟核三廠必須遵循嚴謹的法定與安全流程，首要步驟是由台電進行為期1.5年至2年的自主安全檢查，隨後送交核安會進行實質審查，在確保各項安全指標達標的前提下，預計最快2028年才能看到核三電力重新併入國家電網。

核三廠 能源政策 台電

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