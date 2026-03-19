強化能源韌性 經濟部：明年天然氣安全存量擴增至14天

中東衝突情勢持續升溫，引發國內能源安全的強烈關注。經濟部次長何晉滄19日表示，為強化能源韌性，政府正積極加速儲槽建設，預計明年天然氣安全存量天數，可從目前的11天提升至14天；同時，針對中油因吸收油價漲幅導致的沉重財務壓力，已提出3,500億元增資計畫，將全力確保國內通膨率（CPI）維持在2%以下的穩定目標。

何晉滄19日出席立法院經濟委員會。立委張嘉郡質疑，台灣目前天然氣發電比例逼近五成，但安全存量僅11天，遠低於韓國的一個月及日本的三周，建設進度過於緩慢。

何晉滄坦言，過去迪月受限於硬體建設進度難以快速擴增存量，但政府已做準備，目前4月底前調度均正常，5月也在積極對接中，明年存量天數更預計成長到14天。

面對中東衝突導致國際油價劇烈波動，中油財務結構首當其衝。立委李坤城指出，中油受政策性補貼影響，去年全年虧損達91億元，累計虧損已突破800億元。立委賴士葆更根據近期數據推算，中油目前單周吸收油價漲幅的負擔高達約20億元，若戰事拉長至半年（約20周），累積吸收金額恐衝上400億元。

何晉滄回應，中油虧損主因是承擔天然氣價格凍漲或緩漲，目前官方至少吸收60%的漲幅，就上周而言，中油每公升約吸收9至10元，這確實是極端情境下的潛在壓力，因此中油提出3,500億元的增資計畫並報行政院審議，將來也會送立法院審查，將積極爭取朝野立委支持，以此穩定物價與改善財務結構。