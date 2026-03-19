中東衝突若拉長 經濟部掛保證：半導體氦氣半年供應無虞

中東局勢動盪不安，引發市場對於半導體關鍵原物料供應中斷的隱憂。立委謝衣鳯19日在立法院關切，若中東衝突持續超過半年，是否會導致半導體生產所需的關鍵氣體「氦氣」發生斷鏈危機？對此，經濟部次長何晉滄明確表示，國內半導體產業溢價能力強，且供應鏈來源已多元化，即便戰事拉長，氦氣供應也「絕對沒有問題」。

謝衣鳯指出，目前雖有美國智庫預測中東衝突可能在四至八週內結束，但若戰事延燒，恐衝擊原物料供應。氦氣是生產液化天然氣（LNG）的副產品，卡達佔全球氦氣供應約三分之一，若荷莫茲海峽封鎖拉長，是否會影響台灣半導體供應鏈？

何晉滄回應，國內氦氣主要由三大氣體商負責供應，供應來源主要來自美國，並非僅依賴卡達。這部分已經與三大氣體商確認過，絕對不會有斷鏈或斷氣的情況，半導體供應鏈不會受到影響。

謝衣鳯追問，若衝突長達半年以上，美國是否能保證無限度供應？何晉滄信心表示，台灣半導體產業具備極高的議價能力，與全球氣體大廠連結緊密，足以應對長期變局。

針對中東衝突對整體物價與農業肥料的潛在衝擊，何晉滄補充，行政院每周均會召開物價穩定小組會議，針對油價、物價及各類原物料進行滾動式評估。儘管目前無法精準預估戰爭結束時間，但政府已針對衝突拉長的極端情境做好準備，以確保國內民生與產業運作無礙。