智慧局宣導著作權 吸引學生PaGamO參與人次近30萬

經濟部智慧財產局今天表示，去年首度透過線上互動遊戲進行校園著作權宣導，結合PaGamO學習平台，以答題佔地、獲取虛擬寶物等互動方式吸引學生挑戰，累計近30萬人次參與，規模大幅超越過往實體宣導成果。

智慧局今天舉辦成果記者會指出，此次活動依不同學習階段，針對國小、國中及高中（職）學生設計循序漸進的學習主題，去年全年共發布21次學習任務、210題著作權題目。統計顯示，超過9成學生已能分辨校園常見著作類型，並理解不得任意將他人著作上傳網路分享，顯示遊戲化學習有助於加深著作權觀念。

智慧局局長廖承威表示，推動線上宣導的目的，是希望打破城鄉與數位落差，讓著作權教育向下扎根。他指出，課程依不同學習階段規劃主題，並以較活潑的企劃方式呈現，讓學生理解著作權基本概念及實際使用時應注意事項，避免觸法，相關觀念對未來職涯與生活將產生長遠影響。

廖承威也指出，線上宣導另一項優勢在於可透過後台數據追蹤學習成效，據此每年檢討並調整題目設計，學生在線上作答時也可同步參考詳細解答，有助於真正理解並吸收著作權知識。

智慧局進一步表示，線上宣導突破時間與地點限制，透過遊戲機制提高學生主動答題動機，將被動宣導轉為自主學習，使過去每年約2、3千人參與的實體活動，去年大幅提升至近30萬人次，呈現突破性成長。

智慧局強調，在網路與社群媒體普及下，學生接觸及使用各類著作的機會日益增加，著作權教育向下扎根更顯重要，未來將持續結合數位科技與創新宣導工具，深化校園著作權教育，培養尊重創作與合法使用的觀念，營造友善的創作與利用環境。