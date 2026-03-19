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下周油價繼續凍漲？經濟部說了 若再戰半年油價恐吸收400億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
即使國際油價漲不停，國內油價下周仍可能繼續凍漲。圖／聯合報系資料庫
即使國際油價漲不停，國內油價下周仍可能繼續凍漲。圖／聯合報系資料庫

中油油價公式指標原油價格漲不停，本周至18日止，每桶已漲破140美元價位加上中東戰事沒有停戰跡象，立法委員關切下周國內油價是否繼續凍漲，繼續由中油吸收價差，中油財務狀況恐雪上加霜。經濟部次長何晉滄表示，已為中油向行政院爭取3500億元增資預算，希望未來也獲得立法院支持。

美國與以色列2月28日對以伊朗發動戰爭，3月1日國際油價跳空大漲，且一路狂飆至今，跟戰事相同，沒有停止跡象，中油國內油價公式的指標原油價格，本周至周三止均價為140美元，較上周均價大漲22美元，指標油價連續3周大漲，中油繼續面臨成本大增又不能調漲售價的壓力。

立法院經濟委員會19日召開聯席會針對產創條例修正草案內容進行詢答，朝野立委均關心國內油價是否繼續凍漲，以及油價凍漲的代價。

國民黨立委賴士葆指出，中油油價已凍漲2周，已吸收33億元，尤其是第2周吸收20億元之多，如果中東戰爭打到9月、國際油價繼續漲、國內油價繼續凍漲，中油有可能會吸收到400億元。何晉滄對於此坦承，這是不離譜的情境估算。

民進黨立委李坤城質詢中油是否會繼續吸收油價，維持凍漲？何晉滄說，「我們還是希望油價穩定」。

何晉滄並表示，中油去年虧損90億元，若配合凍漲政策，還是會虧損，中油希望增加3500億元，經濟部已同意並已送至行政院爭取預算編列。李坤城對於中油增資預算不樂觀，因為台電的1000億元都被在野黨反對了，更何況3500億元。

國際油價 民進黨 國民黨

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