新進公務員「個人專戶制」 劉建忻：無繳少領多、潛藏債務問題

有關軍公教加薪、年金改革停砍，考試院秘書長劉建忻說明，加薪不是考試院的業務範圍，年改停砍已經修法，但預算編列並非考試院職權。新進公務員適用「個人專戶制」，跟年改停砍修法脫鉤，個人專戶制的優點是，比較不會出現繳少領多、潛藏債務的問題，也有相對應的保障。

立法院司法及法制委員會19日邀請考試院、銓敘部等單位進行業務報告並備質詢。

立委林沛祥質詢問到，現在軍公教加薪、警消退休金（年改停砍）的執行狀況如何？劉建忻表示，加薪不是考試院的業務範圍；至於警消退休金相關《警察人員人事條例》修法的部分，銓敘部去年底已經完成審定，但執行上跟行政院編列預算有關。

林沛祥詢問，這部分目前行政院沒有編列預算？劉建忻回應，「現在的狀況是。」林沛祥追問，如果問題是出在行政院，由於行政院不願意編列預算，考試院是不是應該主動啟動院際協商，來依法編列預算？

劉建忻說明，警消退休金的修法是在《警察人員人事條例》之中，這個條例是行政院的主管法律，並非考試院主管的法律。依照法律規定，警消退休金預算由行政院來編列，跟退撫制度沒有關聯。

林沛祥再問，所以現在狀況是，行政院沒有編列預算，因此雖然警消退休金修法通過，但是考試院沒錢可以執行？劉建忻說「對，目前的狀況是這樣子」。

劉建忻重申，《警察人員人事條例》修法跟預算編列的問題，因為不是考試院職權，所以沒有辦法回應。至於軍警公教退休制度，是否影響年輕人報考公務員的意願，他認為報考這件事情有非常多因素。

劉建忻指出，現在新進公務員適用「個人專戶制」，原來的退撫法、《警察人員人事條例》修法，這部分其實跟新進人員將來自己的退休金制度是脫鉤、是沒有關聯的。個人專戶制的優點是，比較不會出現繳少領多、潛藏債務的問題，也有相對應的保障，跟勞工制度也是對應的。