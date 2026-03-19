快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治緊張 新興股市配置比例續升至五年新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美銀美林全球基金經理人調查。資料來源／美銀美林證券
美銀美林全球基金經理人調查。資料來源／美銀美林證券

根據彭博資訊等外電新聞援引，3月份美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與私募信貸疑慮影響，投資人原本極度的樂觀情緒被拉回至悲觀情緒，對全球經濟前景的樂觀預期降溫，現金水位大幅攀升。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自8.2驟降至5.6，為六個月低點，不過仍遠高於2025年4月美國總統川普對全球各國祭出對等關稅時的1.8低點，經理人現金水位由3.4%驟升至4.3%，為2020年3月以來最大幅度跳升，這也使得原本因現金水位過低而浮現的「賣出訊號」解除。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，預期不會著陸的經理人比例由52%下滑至46%，預期將會軟著陸的經理人比例由40%上升至44%，不過，預期將會硬著陸的經理人比例仍由6%下降至5%，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨39%驟降至淨7%。通膨預期顯著攀升，預期未來12個月全球CPI通膨攀升的經理人比例由9%驟升至45%，對於降息的樂觀預期也降溫至2023年2月以來低點。年底油價預估部分，35%經理人預期布蘭特油價落在每桶70~80美元，26%經理人預期為每桶60~70美元，僅有11%的經理人預期油價將突破每桶90美元，加權平均後今年底油價預估為每桶76美元。

尾端風險部分，地緣政治衝突以37%的比例竄升至最可能的尾端風險，通膨與私募信貸分列二、三名，至於市場先前最為擔憂的「AI股票泡沫」以10%的比例屈居第四名。在擁擠交易方面，「做多黃金」與「做多全球半導體」並列最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄則下滑至第三名。此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券，認同比例攀升至63%，AI超大規模雲端供應商的資本支出與加密貨幣及穩定幣分列二、三名。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨48%加碼下降至淨37%加碼，對於債券的配置比重則由上個月的淨40%減碼上升至淨36%減碼。各區域股市的青睞程度有所消長，歐股配置由淨35%加碼下降至淨21%加碼，但美股青睞程度略回升，美股配置由淨22%減碼回升至淨17%減碼，對於新興股市的配置則由淨49%加碼進一步攀升至淨53%加碼，創2021年2月以來新高水準，對於日股的配置也由淨1%減碼大幅攀升至淨14%加碼，此外對於科技類股的配置由淨5%加碼小幅回升至淨7%加碼。

富蘭克林證券投顧表示，自2月底美國對伊朗發動軍事行動以來，油價與通膨預期大幅升溫，全球央行未來貨幣政策空間恐受限，油價衝擊與政策不確定性升溫，均讓股債資產波動顯著揚升，不過，市場目前評估戰事演變為長期衝突的可能性仍相對有限，若緊張局勢緩解，風險溢價可能迅速回落，包括能源價格下跌與風險性資產反彈。因此，在核心配置上，仍建議穩健與分散配置為宜，透過美國平衡型、非投資等級債券等部位參與長期成長機會。

整體而言，美國經濟與獲利表現仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，抵禦市場震盪的能力也有所增進，有利風險性資產延續多頭格局，建議已進場者續抱參與景氣行情，空手者採分批加碼，現階段應涵蓋美國、全球及新興市場的股債市機會，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，2022~2023年之後新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環，2026年新興市場獲利成長率預估約30%、2027年預估約15%，這是目前全球主要股票市場中最高的盈餘成長率，市場效率將推動新興股市表現優於成熟股市。

伽坦．賽加爾補充，過去新興市場企業的問題並不是缺乏創新，而是不夠重視股東回報，但這個狀況正逐步改變，新興市場正經歷一波公司治理改革的復興，此趨勢最早自日本開始而後擴散至整個亞洲甚至其他新興市場，例如南韓推動商業法改革，很多國家都在討論推動各自的「價值提升」計畫，有助吸引資金持續回流新興市場。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，在高市政府積極促成長的政策推動、歷經30年通縮後邁入通膨的經濟正常化，輔以企業改革持續推進的共同作用下，日本「金髮女孩（Goldilocks）」的總體環境已然成形，這為日本企業帶來可與其他成熟市場相匹敵的多年期獲利成長動能，並支撐結構性股東權益報酬率（ROE）改善的投資主題。進入2026年日股股東權益報酬率ROE已攀升逾9%新高水準，過去經驗即顯示日股ROE改善有助推升日股展現相對全球股市更為優異的表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟成長回升、資本市場韌性十足，展望2026年，鑒於美國景氣仍相對穩固與政策刺激效應，非投資等級債整體違約的潛在風險不高，美國民眾享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。

全球經濟 對等關稅 地緣政治

延伸閱讀

中東局勢升溫推升殖利率 聯邦投信：投資等級債成資產配置核心

富坦新興月收益 年漲33%

美股基金績效穩健 近周淨流入逾13億美元

美股基金單周狂吸13.6億元奪冠！中東戰火引爆資金輪動

相關新聞

2025退撫基金大賺1,655億元、年收益率15.96％ 連三年破紀錄

有關公務員退撫基金，考試院指出，整體運用績效表現亮眼，2025年度運用收益數達1,654.62億元，連續三年刷新歷史紀錄，年收益率則來到15.96％。未來將持續靈活調整基金資產配置策略，以穩健提升基金之長期投資績效。

核三重啟 經部：自主安檢最快1.5年完成

核三廠二號機去年五月十七日停機後，我國正式進入非核家園，但才短短八個月，核三廠再運轉計畫將於本月底前提送核能安全委員會審查。經濟部常務次長賴建信昨表示，核三廠的自主安全檢查預計最快一點五年內可完成。核安會主委陳明真則說，若台電相關資料與回應完善，相關審查時間可再縮短。

陳明真：非核家園政策是核工人才斷鏈主因

教育部日前公布二○二六年公費留學項目，新增核子工程項目，包含核能安全、核能系統、核融合等領域。核能安全委員會主委陳明真昨於立法院備詢時坦言，非核家園政策是國內核工人才斷鏈的主要原因。

美股四巫日到 該站哪？投等債角色升溫

近期市場進入多空拉鋸格局。本周美股迎來「四巫日」衍生性商品結算，加上聯準會（Fed）利率決策會議（FOMC）結論明朗，市場波動預料升溫。在股債同步震盪的環境下，貝萊德投信認為，相較於波動加劇的股票與長天期公債，投資等級債因具備相對穩定的收益來源，逐漸成為投資組合中的穩定角色之一。

2026年法規與稅制改革齊發 企業迎三大轉型

隨著金融監理與稅務政策持續推動多項制度改革，企業正面臨公司治理、跨境稅務與數位資產發展等多面向的轉型挑戰。KPMG安侯建業今18日舉辦「2026 KPMG第一季讀書會」，解析上市櫃公司資訊揭露制度改革、虛擬資產監理趨勢、國際租稅調整及台商赴美投資等議題，提醒企業若能及早規劃並積極因應，不僅可強化合規能力，更有助於在全球競爭環境中建立長期優勢。

桃機獲國際航空界奧斯卡肯定　董事長：呈現台灣美好

有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」今天在倫敦頒獎，桃園國際機場蟬聯「全球最佳行李運送」首獎，董事長楊偉甫告訴中央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。