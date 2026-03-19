地緣政治緊張 新興股市配置比例續升至五年新高

根據彭博資訊等外電新聞援引，3月份美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與私募信貸疑慮影響，投資人原本極度的樂觀情緒被拉回至悲觀情緒，對全球經濟前景的樂觀預期降溫，現金水位大幅攀升。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自8.2驟降至5.6，為六個月低點，不過仍遠高於2025年4月美國總統川普對全球各國祭出對等關稅時的1.8低點，經理人現金水位由3.4%驟升至4.3%，為2020年3月以來最大幅度跳升，這也使得原本因現金水位過低而浮現的「賣出訊號」解除。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，預期不會著陸的經理人比例由52%下滑至46%，預期將會軟著陸的經理人比例由40%上升至44%，不過，預期將會硬著陸的經理人比例仍由6%下降至5%，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨39%驟降至淨7%。通膨預期顯著攀升，預期未來12個月全球CPI通膨攀升的經理人比例由9%驟升至45%，對於降息的樂觀預期也降溫至2023年2月以來低點。年底油價預估部分，35%經理人預期布蘭特油價落在每桶70~80美元，26%經理人預期為每桶60~70美元，僅有11%的經理人預期油價將突破每桶90美元，加權平均後今年底油價預估為每桶76美元。

尾端風險部分，地緣政治衝突以37%的比例竄升至最可能的尾端風險，通膨與私募信貸分列二、三名，至於市場先前最為擔憂的「AI股票泡沫」以10%的比例屈居第四名。在擁擠交易方面，「做多黃金」與「做多全球半導體」並列最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄則下滑至第三名。此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券，認同比例攀升至63%，AI超大規模雲端供應商的資本支出與加密貨幣及穩定幣分列二、三名。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨48%加碼下降至淨37%加碼，對於債券的配置比重則由上個月的淨40%減碼上升至淨36%減碼。各區域股市的青睞程度有所消長，歐股配置由淨35%加碼下降至淨21%加碼，但美股青睞程度略回升，美股配置由淨22%減碼回升至淨17%減碼，對於新興股市的配置則由淨49%加碼進一步攀升至淨53%加碼，創2021年2月以來新高水準，對於日股的配置也由淨1%減碼大幅攀升至淨14%加碼，此外對於科技類股的配置由淨5%加碼小幅回升至淨7%加碼。

富蘭克林證券投顧表示，自2月底美國對伊朗發動軍事行動以來，油價與通膨預期大幅升溫，全球央行未來貨幣政策空間恐受限，油價衝擊與政策不確定性升溫，均讓股債資產波動顯著揚升，不過，市場目前評估戰事演變為長期衝突的可能性仍相對有限，若緊張局勢緩解，風險溢價可能迅速回落，包括能源價格下跌與風險性資產反彈。因此，在核心配置上，仍建議穩健與分散配置為宜，透過美國平衡型、非投資等級債券等部位參與長期成長機會。

整體而言，美國經濟與獲利表現仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，抵禦市場震盪的能力也有所增進，有利風險性資產延續多頭格局，建議已進場者續抱參與景氣行情，空手者採分批加碼，現階段應涵蓋美國、全球及新興市場的股債市機會，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，2022~2023年之後新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環，2026年新興市場獲利成長率預估約30%、2027年預估約15%，這是目前全球主要股票市場中最高的盈餘成長率，市場效率將推動新興股市表現優於成熟股市。

伽坦．賽加爾補充，過去新興市場企業的問題並不是缺乏創新，而是不夠重視股東回報，但這個狀況正逐步改變，新興市場正經歷一波公司治理改革的復興，此趨勢最早自日本開始而後擴散至整個亞洲甚至其他新興市場，例如南韓推動商業法改革，很多國家都在討論推動各自的「價值提升」計畫，有助吸引資金持續回流新興市場。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，在高市政府積極促成長的政策推動、歷經30年通縮後邁入通膨的經濟正常化，輔以企業改革持續推進的共同作用下，日本「金髮女孩（Goldilocks）」的總體環境已然成形，這為日本企業帶來可與其他成熟市場相匹敵的多年期獲利成長動能，並支撐結構性股東權益報酬率（ROE）改善的投資主題。進入2026年日股股東權益報酬率ROE已攀升逾9%新高水準，過去經驗即顯示日股ROE改善有助推升日股展現相對全球股市更為優異的表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟成長回升、資本市場韌性十足，展望2026年，鑒於美國景氣仍相對穩固與政策刺激效應，非投資等級債整體違約的潛在風險不高，美國民眾享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。