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2025新進公務員退撫儲金自主投資 各組績效出爐！

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
銓敘部部長施能傑（左）與考試院秘書長劉建忻（右）赴立法院司法及法制委員會備詢。圖／聯合報系資料照
銓敘部部長施能傑（左）與考試院秘書長劉建忻（右）赴立法院司法及法制委員會備詢。圖／聯合報系資料照

退撫基金管理局表示，截至2026年1月底止，退撫基金歷年累計收益數8,495.8億元，整體運用規模1兆2,489億元；1月單月份收益數為614.8億元，收益率為5.11％。另2025年為新進公教人員退撫儲金實施自主投資的第一年，各組績效分別為積極型13.32%、穩健型10.47%、保守型4.79%。

立法院司法法制委員會19日邀請考試院、銓敘部等單位進行業務報告並備質詢。有關銓敘部暨公務人員退休撫卹基金管理局業務概況，銓敘部書面報告表示，將持續穩健提昇退撫基金、公保準備金長期投資績效。

據統計，截至2026年1月底止，退撫基金歷年累計收益數為8,495.8億元，運用規模持續增加至1兆2,489億元。2025年度基金運用收益數達1,654.6億元，年收益率為15.96％。2026年度截至1月底止，退撫基金運用收益數為614.8億元，期間收益率為5.11％。

截至2026年1月底止，公保準備金歷年累計收益數約5,162.1億元，運用規模約為7,315億元。另本年度截至1月底止，公保準備金運用收益數為420.6億元，期間收益率為6.08％。

銓敘部持續落實國際退休金監理原則，並採推動風險導向稽核。基金投資考量時也深化永續發展目標（SDGs）相關倡議。

銓敘部提到，2025年為新進公教人員退撫儲金實施自主投資的第一年，退撫儲金秉持長期紀律投資締造穩定佳績，截至2025年12月底，退撫儲金各投資組合規模分別為積極型50.28億元、穩健型10.46億元、保守型2.98億元；各投資組合績效分別為積極型13.32%、穩健型10.47%、保守型4.79%。

銓敘部表示，雖然近年退撫基金投資績效表現亮眼，加上年改節省經費持續挹注下，基金規模持續成長，但基金長期負擔仍嚴峻，基金管理局將持續穩健投資運用，朝基金永續經營目標邁進。

為確保資金運用及整體營運之安全與穩健，銓敘部持續強化各項運用計畫之審議機制，並落實營運監督及績效考核制度，以提升資金運用效率與管理品質。

同時，銓敘部推動以風險為導向之監理策略，透過辨識及聚焦關鍵風險領域，強化查核深度與效能，並持續精進內部控制與稽核機制，定期辦理各項稽核檢查與追蹤管考，以防範潛在風險並避免業務違失情形發生，確保整體運作符合相關法規及治理原則。

退撫基金管理局持續規劃辦理自主投資線上及實體宣導外，並於「e等公務園+學習平台」開設相關課程，協助公教人員得利用多元管道建立正確理財觀念及瞭解自主投資選擇；另密切關注全球景氣與金融市場變化，擇優布局以發揮多元資產配置效果，增進退撫儲金長期穩健績效。

考試院 績效 退撫基金

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