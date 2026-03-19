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美股四巫日到 該站哪？投等債角色升溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類資產過去15年波動度變化比較。資料來源：彭博
各類資產過去15年波動度變化比較。資料來源：彭博

近期市場進入多空拉鋸格局。本周美股迎來「四巫日」衍生性商品結算，加上聯準會（Fed）利率決策會議（FOMC）結論明朗，市場波動預料升溫。在股債同步震盪的環境下，貝萊德投信認為，相較於波動加劇的股票與長天期公債，投資等級債因具備相對穩定的收益來源，逐漸成為投資組合中的穩定角色之一。

正在募集中的貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），聚焦全球投資等級債市場，並透過主動式策略因應市場變化，在震盪環境下提供投資配置選項。

近期市場呈現上下震盪格局，股市波動擴大、VIX恐慌指數走高，市場情緒轉趨謹慎。同時，美國公債殖利率在油價、通膨與政策預期影響下震盪上行，其中長天期殖利率升幅更為明顯，也使長天期公債價格波動加大。

00985D擬任基金經理人游忠憲指出，在市場不確定性升高時，投資人常轉向公債避險，但在利率反覆波動下，長天期公債可能未必如想像中穩定。由於其存續期間較長，對利率變動敏感，一旦利率上下震盪，價格波動也會被放大；若利率未呈現明確單邊趨勢，長天期公債表現反而更為起伏。

相較之下，投資等級公司債除利率因素外，報酬亦來自企業票息收入。由於發行企業信用評等較高，在經濟未明顯轉弱的情況下，信用利差通常不會大幅擴大，使收益來源相對穩定。對投資人而言，即使利率維持震盪，仍可透過持有期間累積收益。

從長期統計來看，投資等級公司債波動度明顯低於股票與長天期公債，長期扮演資產配置中的穩定角色。在股票波動升高、長天期公債震盪加劇的環境下，其作為「中間資產」的配置價值更加凸顯。

00985D聚焦全球投資等級債市場，並透過收益優化策略提升投資效率。在當前環境下，投資等級債殖利率仍具吸引力，而市場波動升高時，選擇權隱含波動率上升，也有機會帶來額外收益來源。透過結合債券收益與策略運用，投資人除可累積票息收益，也有機會將市場波動轉化為收益。

整體而言，游忠憲表示，在市場方向未明、波動升溫之際，與其押注短期行情，不如透過資產配置提升投資組合穩定度，而投資等級債在其中可扮演相對穩定的角色。

市場 公債殖利率 衍生性商品

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