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鮑爾鷹派言論引巨震 國泰投信：趁回檔布局優質資產

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

聯準會（Fed）維持利率不變，但主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，美股18日應聲重挫，台指期夜盤亦受到波及一度狂殺逾800點，台股今開盤即跌500點，再度回測月線支撐，市場情緒陷入恐慌。

針對此波金融市場動盪，國泰投信19日表示，短期震盪雖難免，但台灣產業結構以AI與半導體為核心，基本面並未改變，建議投資人毋須過度恐慌，反而應趁回檔之際，把握優質資產佈局時點。

聯準會最新會議決議維持利率不變，但鮑爾在會後聲明中強調，受中東戰火影響，能源價格波動為通膨路徑增添不確定性，聯準會對於降息路徑持更加審慎的態度。此番言論被市場解讀為「更高更久（Higher for longer）」的利率政策延續，導致債市波動、金價走跌，美股四大指數同步回落。

國泰投信分析，此次市場的劇烈反應主要源於「預期落差」，原先投資大眾冀望鮑爾能釋放更多寬鬆訊號以安撫受戰火影響的投資信心，然而鮑爾選擇優先抗擊通膨，導致短線多頭資金撤出。台股因與美股連動性高，短期出現技術性修正屬合理範圍，但觀察台灣企業財報與接單狀況，AI需求的成長動能依然強勁。

儘管外部宏觀環境波動，但台股的核心競爭力「AI產業鏈」正處於高速成長期。國泰投信指出，全球主要CSP（如 Meta, Amazon, Microsoft, Google, Oracle）在2026年的預估資本支出合計將高達6,000多億美元，年增率預計達到69%；台灣出口更呈現連28紅的好氣勢，2月更是寫下連年最強，台廠在AI伺服器、高階晶片等領域擁有強大的議價能力，2026年相關周邊硬體將迎來漲價潮，例如DRAM價格預估年增約150%，NAND約年增100%，而玻纖布、ABF載板等關鍵零組件亦有20~30%的漲幅預期。

台股基本面具備極強韌性，短期的跌幅更多是市場情緒的宣洩，而非基本面的反轉，況且台股資金動能豐沛，3月下旬還有多檔ETF熱烈募集，可望為台股帶來資金動能。

在波動市況中，投資人應如何自處？國泰投信建議，與其追逐短線題材，投資更應看長看遠，聯準會政策造成的心理壓力往往是短期的，市場終將回歸企業獲利本質。中東地緣政治雖增添通膨壓力，但也促使各國加速分散供應鏈風險，這對技術領先的台廠反而是長線利多。

「在恐慌中保持理性，是投資勝出的關鍵。」國泰投信呼籲投資人，面對短線的非理性下跌，不應在低點急於砍倉，反而可採取「定期定額」或「逢低分批加碼」策略，藉由ETF等可分散投資於一籃子股票的工具，降低單一個股風險，在市場回穩後，有望首波享受基本面回升帶來的豐沛戰果。

資本支出 聯準會 金融市場

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