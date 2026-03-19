2025退撫基金大賺1,655億元、年收益率15.96％ 連三年破紀錄

有關公務員退撫基金，考試院指出，整體運用績效表現亮眼，2025年度運用收益數達1,654.62億元，連續三年刷新歷史紀錄，年收益率則來到15.96％。未來將持續靈活調整基金資產配置策略，以穩健提升基金之長期投資績效。

立法院司法及法制委員會19日邀請考試院、銓敘部等單位進行業務報告並備質詢。有關重要業務執行情形，考試院書面報告表示，當前透過靈活調整退撫基金資產配置，穩健提升投資績效。

2025年全球政經環境雖面臨美國新政府關稅政策及地緣政治等變數挑戰，但在人工智慧（AI）新興科技應用持續擴張、全球終端需求回溫，以及聯準會有望開啟降息循環下，全球資本市場展現出強勁成長動能。

考試院指出，退撫基金整體運用績效表現亮眼，2025年度運用收益數達1,654.62億元，連續三年刷新歷史紀錄，年收益率則來到15.96％，成績斐然。另以2025年12月31日為基準日，近3、5、10年之加權平均收益率分別為15.67％、11.16％、9.00％，基金成立以來之年平均收益率達6.13％。

未來退撫基金除密切關注主要國家貨幣政策調整方向、國際政經情勢變化及金融市場波動情形外，將持續靈活調整基金資產配置策略，以穩健提升基金之長期投資績效。

至於今年工作重點，將精進公教人員自主投資業務，提升儲金整體績效。考試院說明，公教人員個人專戶制退撫儲金自2023年7月1日起正式運作，截至2025年12底止，參加總人數為39,769人。

基金管理局於2025年1月開辦公教人員自主投資，提供保守型、穩健型、積極型及人生周期型等4種投資組合，供公教人員依自身風險屬性進行選擇，其中以「人生周期型」占比68.52%最高。

為使新進公教人員了解自主投資選擇與理財觀念，基金管理局已辦理38場宣導講習，並如期於2025年12月19日上線「儲金繳納作業平台」，供各機關自2026年1月起全面數位化辦理收繳作業，提升行政效率。

2026年重點工作除持續精進公教人員自主投資業務，擇優多元化布局及優化投資標的篩選流程，提升儲金整體績效外，並將持續進行教育訓練，規劃辦理12場次宣導講習（8場實體、4場線上）。此外，亦將確保儲金各項業務穩定運作，提升公教人員對儲金制度信任，保障公教人員退撫權益。