2026年法規與稅制改革齊發 企業迎三大轉型

隨著金融監理與稅務政策持續推動多項制度改革，企業正面臨公司治理、跨境稅務與數位資產發展等多面向的轉型挑戰。KPMG安侯建業今18日舉辦「2026 KPMG第一季讀書會」，解析上市櫃公司資訊揭露制度改革、虛擬資產監理趨勢、國際租稅調整及台商赴美投資等議題，提醒企業若能及早規劃並積極因應，不僅可強化合規能力，更有助於在全球競爭環境中建立長期優勢。

上市櫃公司揭露制度改革 115年成治理與永續關鍵元年

隨著金管會推動多項法規變革，115年將成為台灣上市櫃公司深化治理與永續揭露的關鍵元年。觀察本次股東會相關法令變革，KPMG安侯建業執業會計師鄭安志指出，改革的核心不僅在於作業時程的提早，更在於資訊揭露品質的根本性提升。

首先，全體上市櫃公司申報期限的提前，反映主管機關對資訊即時性的嚴格要求，迫使企業必須優化內部編製與稽核流程。其次，接軌IFRS永續準則與範疇三溫室氣體資訊揭露的階梯式轉型，顯示永續資訊已不再是輔助性的「課外題」，而是與財務報表具同等法律地位的「必答題」。

此外，ESG評鑑的首度登場，也將過去的公司治理評鑑進一步擴張至環境與社會面。權重分配的調整中，治理面占比達48%，也再次提醒企業，完善的治理架構是支撐所有永續作為的根基。

KPMG安侯建業執業會計師羅瑞芝則表示，企業不應僅將制度變革視為合規負擔。無論是財報申報全面數位化、IFRS 18對損益表分類的變革，或是董事會性別多元化與獨立性的強化，皆在引導企業走向更透明且具韌性的經營模式。唯有及早規劃、主動擁抱這些重大變革，公司才能在瞬息萬變的資本市場中，展現真正的永續價值與長期競爭力。

虛擬資產監理逐步成形 穩定幣與 AI 將成下一波競逐焦點

隨著台灣《虛擬資產服務法》草案逐步明朗，以及穩定幣相關規範加速推動，可以預見穩定幣將成為下一個金融競逐的戰場。面對Web3與AI雙重浪潮，KPMG安侯企業管理顧問公司副總經理林大中認為，企業應採取「認知升級、風險先行、合規布局」三大核心策略。

企業首要任務在於建立跨部門的鏈上資產知識儲備，並及早與擬兼營虛擬資產業務的金融機構展開策略對接。

針對技術演進，林大中進一步指出，當AI從單純對話演進為具備執行力的AI Agent（人工智慧代理人），其自主行為模式將對現有營運產生質變，企業必須將其納入風險管理體系。

他同時提醒，隨著台灣穩定幣法規與虛擬資產專法逐步推進，企業亦應建立監管動態預警機制，定期檢視商務模式是否合規，並滾動式優化營運流程。未來AI與區塊鏈的深度匯流，將引領企業邁向更智能化、法治化的轉型，並成為數位經濟競爭中的重要關鍵。

稅制調整影響企業營運 跨境租稅與數位課稅成關注焦點

KPMG安侯建業稅務部執業會計師謝昌君表示，近期財政部陸續公布多項稅務調整，對企業的跨境交易、稅負成本及合規管理均帶來影響，是企業不可忽視的重大稅務變化。

在國際租稅方面，台新租稅協定新約調整被動所得稅負，包括股利、利息及權利金之上限扣繳稅率統一降至 10%，並刪除管理服務費排除條款，有助降低跨國管理服務的稅負。此外，新約首次將集合投資工具納入協定優惠，提升跨境投資架構彈性。

謝昌君提醒企業須注意，新協定自116年1月1日起適用，就源扣繳之稅款，適用於116年1月1日起應付之所得，而其他稅款則為課稅期間始於 116 年 1 月 1 日以後之所得。

KPMG安侯建業稅務部執業會計師葉建郎表示，在租稅優惠方面，設備投資抵減新增「人工智慧產品或服務」與「節能減碳設備」至適用範圍，並提供5%當年度抵減或3%三年內抵減二擇一機制，以鼓勵企業推動AI建置及永續轉型。

此外，網紅課稅新制亦成為近期稅法更新焦點。新制明確界定網紅及平台收入的營業稅與個人所得稅課稅方式，並提供至115年6月底的輔導期。謝昌君建議，不論境內或境外網紅及平台業者，在輔導期內皆應及早建立相關流程。

葉建郎進一步指出，本次稅制增修橫跨國際租稅、新科技租稅優惠與新興數位內容課稅，企業應及早檢視跨境交易、設備採購與數位內容合作安排，並適切導入專業意見，以確保租稅合規並充分掌握適用優惠。

台商赴美投資升溫 投資架構與稅務規劃成關鍵

面對美國市場快速成長與供應鏈重組需求，台商赴美投資需求呈現逐漸上升趨勢。KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師丁英泰建議，企業前進美國市場時，應先完成實體與稅務架構的整體分析，並與稅務團隊保持緊密合作，以確保投資架構在美國市場中的稅務效果、合規性與營運需求一致。

具體而言，企業赴美投資時應審慎規劃投資架構，並特別留意常設機構（PE）風險及關係人交易所衍生之稅務影響。企業除須考量聯邦公司所得稅外，也應留意各州對課稅連結（nexus）的認定差異，以及特許稅、營業總收入稅等州層級稅制影響。

隨著美國申報與揭露要求日益嚴謹，企業應盤點申報文件是否完備，以降低潛在查核風險並避免侵蝕整體投資效益。

在投資誘因方面，美國近年透過研發抵減及半導體投資抵減等政策，逐步形成以實質投入換取稅負優化的制度方向。企業應於專案初期充分諮詢專家，盤點可能適用的租稅優惠或抵減項目，並確保相關證明文件完整且具備合理性，以因應稅局後續查核需求。

針對從台灣外派專業人才至美國，建議企業於外派前預留足夠時間評估外派計畫、時程目標及員工條件，並決定最適合的簽證種類。此外，企業亦應導入稅負平衡機制並設計兩地支薪架構，以降低雙重課稅與法遵風險。